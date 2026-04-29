El experimentado atacante Antoine Griezmann fue elegido como la gran figura del Atlético de Madrid de España vs. Arsenal de Inglaterra, partido que correspondió a la ida de las semifinales de la Uefa Champions League.



Tras el compromiso, el galo, que se irá al terminar la temporada a la MLS de los Estados Unidos, habló con la prensa y mandó un recado que implica al Bayern Múnich de Alemania, donde juega el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

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El galo quiere la final

Antoine manifestó que tiene la ilusión de llegar a la gran final de la Liga de Campeones de Europa. El mensaje implica al Bayern Múnich porque, si Atlético de Madrid avanza al último partido del torneo, se enfrentaría con la escuadra alemana o con PSG de Francia.



“Mi gran ilusión es llegar a la final. Me he preparado mucho para este partido y para el partido de vuelta y ojalá podamos conseguirlo”, expresó el francés, sin rodeos, en entrevista con Movistar.

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Análisis del partido

Luego, el atacante también aprovechó para hablar del compromiso. El partido, en territorio español, terminó 1 a 1. La serie quedó abierta y se va a definir en la casa del Arsenal.



“Nuestra segunda parte fue mucho mejor a nivel de intensidad, de presionar. Es la forma para seguir en el partido de vuelta. Va a ser un bonito partido para jugarlo. Para los que estén en casa o en el campo para sufrirlo, pero es lo bonito del fútbol”, manifestó.

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Las oportunidades del francés

“Tuve tres, pero no pude tocar la red, pero en la vuelta seguro. Hicimos un gran trabajo todos y nos tenemos que quedar con el segundo tiempo. Encajar al final del primer tiempo duele. Hicimos dos o tres arreglos tácticos para presionar mejor y bascular, y eso ha sido la diferencia. Luego nuestra gente que nos ha empujado”, sentenció.



El partido de hoy en la casa del Atlético de Madrid fue el último que jugó Antoine Griezmann por la Liga de Campeones de Europa. Los hinchas esperan que el galo se despida con el título.