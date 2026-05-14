Arbeloa desmiente a Mbappé: estalla el caos en Real Madrid

Real Madrid venció este jueves 14 de mayo al Real Oviedo por 2 goles a 0. El resultado en este compromiso poco le importó a los hinchas, que en el estadio Santiago Bernabéu​​ abuchearon sin piedad a Kylian Mbappé.



El delantero galo entró en los minutos finales y se llevó los insultos de los aficionados. Y tras el mismo partido, en zona mixta, el exjugador del PSG de Francia fue consultado por su suplencia.

Mbappé no se guardó nada

El jugador, sin rodeos, respondió que Álvaro Arbeloa, director técnico de la casa blanca, le dijo antes del encuentro que era el cuarto delantero en su consideración. Esto, como era de esperarse, generó revuelo a nivel mundial.



Y después de las mismas palabras del francés, el entrenador, en conferencia de prensa, lo desmintió sin miedo. Arbeloa, que podría dejar su cargo en las próximas semanas, dijo que Mbappé entendió mal.

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Respuesta del DT

“Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros; no sé qué decirte porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No lo habrá entendido bien, no sé qué decirte, no le he dicho que es el cuarto delantero”, manifestó el DT.

“Si yo no le pongo, no puede jugar, está claro, soy el entrenador y decido quién juega y quién no. Hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo y no era una final lo de hoy. Va a ser el primer delantero; como le he dicho, no tengo ningún problema con nadie. Entiendo que los que no juegan no estén contentos y puedo entenderlo, pero es una decisión basada en las circunstancias. Era lo más lógico y lo más natural, y de sentido común, no arriesgar con otro partido en tres días”, añadió.

Arbeloa es el que decide

Luego, el exjugador expresó que Gonzalo merecía la oportunidad de ser titular este jueves. Es importante resaltar que FC Barcelona ya se coronó campeón de la liga de España.



“No, he dicho que un jugador que hace cuatro días no podía estar en el banquillo, he considerado que no jugara. Gonzalo se merecía el premio de jugar hoy. Mientras esté yo en esta silla, voy a decidir quién juega, se llame como se llame. Mientras esté yo en esa silla, yo decido quién juega y quién no. Me da igual cómo se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, que esperen al siguiente”, expresó.







