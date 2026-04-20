Este martes 21 de abril, Real Madrid recibirá al Deportivo Alavés por la jornada número 33 de la liga de España. De cara a este compromiso, Álvaro Arbeloa, DT de la ‘casa blanca’, habló en conferencia de prensa.



Como era de esperarse, al estratega del Real Madrid le preguntaron sobre su continuidad en el plantel profesional, esto después de la eliminación de la Uefa Champions League a manos del Bayern Múnich de Alemania.

Arbeloa se pronunció

La consulta puntual fue si, como madridista puro, quiere que su proyecto como entrenador continúe. La respuesta del exjugador fue clara, pues aseguró que esa decisión no le compete a él, sino a los directivos.



“Soy madridista, pero entrenador del Madrid y es una decisión que no me compete. No me preocupa mi futuro, sino estos siete partidos, que es lo único importante ahora, el especial, el de mañana", manifestó, sin rodeos.

“Decisiones del club”

“Son decisiones del club. Yo tengo comunicación directa todas las semanas con el club y tengo una grandísima relación, pero el único futuro que me preocupa es el de mañana. Son siete partidos más relevantes de lo que pueda parecer. Lo tenemos que demostrar mañana”, añadió.



En la misma conferencia de prensa, Arbeloa habló de lo que necesita el club para volver a ganar grandes títulos. Cabe mencionar que Real Madrid tiene una de las mejores plantillas del mundo.

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La falta de trofeos

“Dos temporadas sin ganar nada, creo que la última vez que pasó eso fue hace 20 años. El Real Madrid es el club donde más veces las cosas salen bien. Hay momentos donde las cosas no salen, pero la mentalidad de este club es mirar siempre al futuro. En el Madrid no vale perder, pero tampoco ganar, porque sabemos la exigencia que tiene este club y hay que mirar siempre al futuro para ganar. Tenemos que ganar los siete partidos que quedan”, sentenció, entre otras cosas más.



Los siguientes días y semanas serán más que claves para conocer si Álvaro Arbeloa seguirá al frente del plantel profesional del Real Madrid. Los hinchas esperan un cambio en el banquillo.







