Santa Fe se arma para los Play-Offs de Liga BetPlay: los dos refuerzos vs América

Como ha sido habitual en los distintos torneos de Colombia, Independiente Santa Fe ha llegado silencioso a las últimas fechas de la Liga BetPlay y, pese a necesitar varias cosas para sellar la clasificación, cumplen con el objetivo sin importar lo difícil que sea.

En este caso, necesitaban ganar nueve puntos de nueve posibles y lo lograron con sufrimiento, especialmente ante el Deportivo Pasto y con el Internacional de Bogotá, clubes que lo complicaron bastante. Sin embargo, lograron instalarse en los Play-Offs. De acuerdo con el sorteo, tendrán que enfrentar al América de Cali arrancando en el Estadio Pascual Guerrero y finalizarán en condición de local.

Antes de afrontar el primer reto de los cuartos de final de la Liga BetPlay, los dirigidos por Pablo Repetto tendrán que disputar la Copa Libertadores cuando enfrenten al Corinthians en condición de local. Para estos compromisos, el club presenta una baja sensible y un regreso que esperaban desde hace fechas.

LA DUDA CONTRA AMÉRICA Y LOS DOS REGRESOS QUE TENDRÁ SANTA FE

Infortunadamente, Santa Fe se quedará sin Franco Fagúndez para el vibrante duelo ante Corinthians. El uruguayo sintió molestias en la última fecha y Pablo Repetto dejó claro en atención a medios de este martes 5 de mayo que Franco no estará en el juego ante los brasileños por Copa Libertadores.

Además, otra de las claves que dejó en la atención es el tema de Ewil Murillo y Yilmar Velásquez. Ambos se recuperaron ya y esperan ser tenidos en cuenta en los siguientes compromisos con un calendario apretado y de mucha exigencia tanto en el plano local como internacional. Alguno de los dos estará en la lista de convocados, pero no los dos.

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En ese sentido, Franco Fagúndez es una de las grandes dudas para el juego del sábado 9 de mayo ante el América en Cali, mientras que Ewil Murillo y Yilmar Velásquez serían los principales refuerzos en el mediocampo para ese duelo de los cuartos de final.

Juan José Mantilla de Win Sports ya había señalado que los dos volantes de marca, que ya están recuperados de sus respectivas lesiones harán parte de la convocatoria para visitar al América y para la vuelta en Bogotá. Ambos son refuerzos para este final del semestre.

OTROS JUGADORES QUE PODRÍAN REGRESAR A SANTA FE PARA VISITAR AL AMÉRICA

Seguramente, Franco Fagúndez no alcance a estar en el duelo en la capital del Valle del Cauca el sábado para afrontar los cuartos de final de la Liga BetPlay. Yilmar y Ewil regresarán, pero la duda que aparece es qué sucederá con Maximiliano Lovera y Mateo Puerta, que son los otros jugadores en el departamento médico.

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En la atención a medios, Pablo Repetto hizo alusión a la recuperación del argentino y del lateral derecho. Los dos ya están entrenando con el equipo completo, pero no estarán en el duelo ante Corinthians, dado que no han recibido el alta deportiva. Habrá que esperar si alcanzan a llegar contra América.

A su vez, también hay que esperar novedades con Luis Palacios y con Edwin ‘Shirra’ Mosquera que han estado ausentes de los últimos compromisos, sobre todo Mosquera que sufrió un golpe después de recuperarse de un virus que lo dejó afuera.