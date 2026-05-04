Dimayor confirmó programación de los cuartos de final ida y vuelta de la Liga Betplay

Llegó a su fin de manera oficial el "todos contra todos" de la Liga Betplay de apertura, sin duda alguna una de las ediciones más emocionantes en los últimos años tomando en cuenta la cantidad de equipos que llegaron con vida a la última jornada.

Los ocho mejores ya escribieron sus nombres en la siguiente instancia de la competencia y se llevó a cabo el respectivo sorteo que definió los cruces de los cuartos de final. Ahora Dimayor se encargó de dar a conocer las respectivas fechas y horarios para jugar los partidos.

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Así quedó la programación de los cuartos de final de la Liga Betplay

El domingo 3 de mayo se llevaron a cabo cinco partidos que se disputaron en simultáneo y que tenía consigo siete equipos que continuaban con oportunidades de clasificar matemáticamente hablando, pero que terminaron dejando a Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá con los últimos dos cupos que estaban disponibles.

El cuadro 'cardenal' fue el único de los siete clubes que necesitaban sumar de a tres unidades que si lo pudo lograr al derrotar a Internacional de Bogotá por un marcador de 3-1, dejando los ocho clasificados y los respectivos cruces de la siguiente manera:

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Llave A

Internacional de Bogotá Vs Atlético Nacional

Llave B

Deportivo Pasto Vs Deportes Tolima

Llave C

América de Cali Vs Independiente Santa Fe

Llave D

Once Caldas Vs Junior

Una vez definidos los enfrentamientos que se llevarán a cabo en la siguiente instancia de la competencia, Dimayor también reveló los horarios y días en los que se disputarán estos choques de ida y vuelta:

Localía de los playoffs y semifinales

En la primera ronda de los playoffs de la Liga BetPlay, Atlético Nacional, Junior, Santa Fe y Deportes Tolima cerrarán sus respectivas llaves en condición de local. Mientra que la instancia de las semifinales se disputará de la siguiente forma:

Llave A Vs Llave B

Llave C Vs Llave D