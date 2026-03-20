España dejó a Colombia sin una figura: llegó la esperada convocatoria

Se viene la Fecha FIFA de selecciones que participarán en el Mundial en unos tres meses, y, seguramente, los ojos estarán puestos en las convocatorias para empezar a definir los listados oficiales para ese certamen mundialista. Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo no tuvo mayores novedades.

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Una de las selecciones que sí citó a caras nuevas en esta Fecha FIFA de marzo es España. Los dirigidos por Luis de la Fuente se medirán contra Serbia y Egipto el viernes 27 y lunes 30 de ese mismo mes. Para estos encuentros, el seleccionador ibérico llamó a 27 jugadores, uno más que lo que está permitido para la Copa del Mundo.

Teniendo en cuenta que hay un cupo de más, seguramente alguno de estos jugadores podría caerse para el Mundial. En esta lista, Luis de la Fuente le ganó la pelea a la Selección Colombia con la convocatoria oficial de Cristhian Mosquera que podría debutar con el equipo de mayores y cumplir uno de sus sueños.

CRISTHIAN MOSQUERA RECIBIÓ LA CONVOCATORIA CON ESPAÑA

Nacido en Alicante, España, Cristhian Mosquera cuenta con raíces colombianas y podía ser seleccionable para el combinado cafetero. Sin embargo, con todo un proceso con los españoles, la idea para el zaguero central era nada más ni nada menos esperar con calma una llamada de Luis de la Fuente.

Esto fue esquivo poco a poco, y llegó a un momento en el que España tenía lesiones en la parte de atrás y en ese momento, Cristhian Mosquera fue citado a la selección, pero a la Sub-21.

Nunca dejó de soñar y, aunque se preveía que Colombia podía aprovechar las no convocatorias de España para citar al colombo español, apareció la novedad en la lista para enfrentar a Serbia y a Egipto en marzo. Esta citación de Mosquera podría ser vital para el Mundial de 2026.

El defensor del Arsenal tendrá que ganarse su lugar en la cancha compitiendo con Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Dean Huijsen. Su temporada en los ‘Gunners’ después de iniciar su carrera en el Valencia de España ha sido determinante para pensar en la posibilidad de recibir una convocatoria para alguna de las dos selecciones que estaban en pelea.

CRISTHIAN MOSQUERA NUNCA LE CERRÓ LA PUERTA A COLOMBIA

A finales del 2025, la polémica de Cristhian Mosquera y su convocatoria con alguna selección dio de qué hablar. Su anhelo siempre fue recibir el llamado de España, pero se fue demorando hasta la fecha de hoy cuando por fin se abrió esa puerta con la ‘Roja’ a dos meses y medio para el Mundial.

No obstante, el zaguero afirmó que nunca tuvo acercamientos con la Selección Colombia, y luego agregó que, “es una pregunta que me hacen mucho, pero yo estoy muy tranquilo. Estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas y ese es el camino a seguir”.

Ese trabajo, las titularidades y el protagonismo con el Arsenal fue suficiente para que España se convenciera por fin para convocarlo en medio de una lista oficial de la Sub-21. Sin embargo, en esta oportunidad su futuro se alineará con la selección de mayores.

En caso de sumar minutos debutará con España y tendrá que mantenerse por esa misma línea para quedar en la lista oficial para el Mundial de 2026 en el que los españoles se verán las caras con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

LUIS DE LA FUENTE VALORÓ A CRISTHIAN MOSQUERA Y NUEVOS CONVOCADOS

En la rueda de prensa de la convocatoria, Luis de la Fuente no mencionó precisamente a Cristhian Mosquera, pero dejó palabras para los nuevos jugadores convocados en donde figura el colombo español. “Los jugadores que vienen nuevos están comprometidos con la selección y quieren jugar con España. Queremos verlos en ese escenario de partidos internacionales de máximo nivel y exigencia”, mencionó el estratega.

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También afirmó que tratará a cada uno de los jugadores como son tratados en los clubes. David Gordo, entrenador de la selección de España Sub-21 felicitó a Cristhian Mosquera, “los jugadores de las inferiores sueñan con, algún día, ponerse la camiseta de la absoluta. No hay mejor camino para llegar. Un ejemplo claro es Mosquera, que viene con nosotros desde la Sub-15".