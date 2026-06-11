La selección de Argentina, hace unos días, informó que el defensa central Leonardo Balerdi se perderá la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México por una lesión.



“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”, anunció la albiceleste.

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El reemplazo de Balerdi

Tras varios días de espera para conocer el reemplazo de Balerdi, hace apenas unas horas, la selección que es dirigida por Lionel Scaloni hizo oficial el sustituto del jugador que terminó lesionado.

“El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló la selección de Argentina, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Se acerca el debut de Argentina

La noticia, como era de esperarse, generó muchas reacciones en territorio argentino. El conjunto albiceleste de Lionel Andrés Messi y compañía debutará el martes 16 de junio ante Argelia.



“Senesi, central zurdo surgido de San Lorenzo y nacido en Concordia, Entre Ríos, tuvo una gran temporada con el Bournemouth inglés y era uno de los futbolistas que habían quedado en las puertas de la convocatoria cuando se anunciaron los 26 nombres”, reseñó TyC Sports tras el llamado.

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Reacción de la prensa argentina

“Al momento de la notificación se encontraba en Londres, ya que en las últimas horas había arreglado su vínculo con los Spurs, pero antes estuvo de vacaciones en Miami e Ibiza junto a su pareja. Pese a esto, continuó entrenándose con una rutina especial por si ocurría lo que finalmente pasó: un llamado de la Selección Argentina”, sentenció, entre otras cosas más.



La selección de Argentina hace parte del grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Además de compartir con Argelia, se enfrentará con Austria y Jordania.





