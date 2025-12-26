Argentina cuestiona la llegada de Marino a Boca Juniors: “Nadie lo conoce”

En los últimos días se ha hablado bastante del futuro y los próximos pasos de Marino Hinestroza que dejará a Atlético Nacional tras ser campeón de la Copa BetPlay ante el Deportivo Independiente Medellín. El extremo que ya había estado afuera del país en Columbus Crew de la MLS y el Pachuca de la Liga MX tendrá una nueva experiencia en el exterior.

Aunque todavía no ha firmado su contrato y falta que lo hagan oficial, todo parece encaminado para que el extremo de 23 años sea nuevo jugador de Boca Juniors para las próximas temporadas. El tema del valor que estaba pidiendo Atlético Nacional y lo que terminarán poniendo sobre la mesa en el cuadro ‘Xeneize’ es lo que más ha llamado la atención de la prensa argentina.

Marino Hinestroza dejó grandes sensaciones en el cuadro antioqueño, tanto así que le permitió estar en la Selección Colombia. Debutó ante Perú en el empate sin goles de las Eliminatorias Sudamericanas, pero no ha podido calar dentro de la alineación titular del combinado nacional. Así llegará a Boca Juniors y algunos periodistas ya ponen en duda el fichaje.

“¿QUIÉN LO CONOCE?” PERIODISTA ARGENTOINO CUESTIONA EL FICHAJE DE MARINO HINESTROZA A BOCA JUNIORS

De acuerdo con información de César Luis Merlo, ya todo está listo para que Marino sea jugador de Boca Juniors. El propio jugador también se refirió en las redes sociales con dos corazones, uno azul y el otro amarillo con un reloj de arena referenciando que falta poco para confirmar la noticia.

Fue ahí cuando el periodista deportivo de Argentina, en el programa Picado TV afirmaron que nadie conoce al nuevo fichaje de Boca Juniors y que no vale los 5 millones de dólares que pagará el cuadro argentino por el vallecaucano. Por Marino Hinestroza, Nacional estaba pidiendo 6 millones, pero será transferido por un valor menor.

Diego Díaz inició, “la Navidad de Boca. El moreno de plaza Francia, ¿no?... y quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares. ¿Quién sabe? si le mostrás a la gente quién es Marino Hinestroza, no saben quién es Marino Hinestroza”, vale la pena demarcar que el vallecaucano es dueño de una joyería y a eso alude el periodista.

Luego dudan con el valor del jugador, “en el fútbol colombiano, en el resumen que vi, le ponían un cono y se lo llevaba por delante. Pero bueno, Boca va a pagar 5 millones… no tuvo un buen semestre Marino, porque hace unos meses costaba 8″.

Aunque tuvo Copa Libertadores y ha estado en una que otra convocatoria de selección, el periodista sentenció que no hay nadie en el mundo Boca que lo conozca, “para el fútbol argentino es un interrogante. Es un interrogante de cinco palos. Yo estoy seguro de que te sientas con 3 hinchas de Boca y lo primero que te van a preguntar es quién carajos es Hinestroza. Vos vas a decir, es un extremo colombiano. ¿Quién carajos dice que este tipo es desequilibrante, si no pudo gambetear un cono?”.

Marino, que es un jugador con carácter pese de sus 23 años tendrá que demostrar por qué depositaron la confianza en él. De hecho, los intereses de Boca Juniors por él no vienen de hace unos días, pues ya había rumores a lo largo del semestre de que el cuadro bonaerense quería ficharlo.