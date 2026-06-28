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Argentina derrotó a Jordania y cerró la fase de grupos como candidata al título del Mundial

La albiceleste usó a varios futbolistas que habitualmente son suplentes; Messi ingresó y marcó.
Agencia Efe Deportes RCN
Argentina derrotó a Jordania y cerró la fase de grupos como candidata al título del Mundial
Argentina vs Jordania // AFP

Argentina cumplió con el trámite. La vigente campeona del mundo derrotó 3-1 a Jordania en la tercera fecha del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y cerró la primera fase con puntaje perfecto, antes de afrontar los 16avos. de final frente a Cabo Verde.

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Lionel Scaloni aprovechó que su selección ya estaba clasificada y presentó una formación con varias modificaciones. Cinco futbolistas debutaron en una Copa del Mundo, pero el funcionamiento del equipo no se resintió y la superioridad albiceleste quedó reflejada desde los primeros minutos.

Resumen de Argentina 3-1 Jordania

El primer golpe llegó a los 19 minutos. Tras una falta sobre Julián Álvarez cerca del área, Giovani Lo Celso ejecutó un tiro libre que encontró un espacio en la barrera jordana y terminó en el fondo de la red para abrir el marcador.

Argentina siguió dominando y amplió la diferencia sobre la media hora de juego. Lautaro Martínez provocó una acción de peligro que terminó en penalti, luego de una revisión del VAR, y el propio delantero convirtió desde los once metros para romper una prolongada sequía goleadora con la selección.

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Con el 2-0, el partido pareció resuelto. Sin embargo, tras el descanso la Albiceleste perdió intensidad y Jordania aprovechó una desatención defensiva para descontar por intermedio de Moussa Altamari, quien venció a Emiliano Martínez y puso algo de suspenso al compromiso.

La reacción jordana llevó a Scaloni a mover el banco. A la hora de partido envió al campo a Lionel Messi, quien ingresó con el objetivo de darle mayor control al equipo y aprovechar los espacios que dejaba el rival.

El capitán argentino no tardó en hacerse sentir. Sobre el minuto 80 ejecutó un tiro libre con la precisión que lo caracteriza y sentenció el 3-1 definitivo, sumando un nuevo gol en el campeonato y reafirmando su protagonismo en la lucha por el título de goleador del Mundial.

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Jordania, pese a la derrota y la eliminación, dejó una imagen competitiva en varios pasajes del torneo. El conjunto asiático volvió a mostrar actitud y evitó que el marcador fuera más amplio frente a uno de los grandes favoritos al título.

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Con nueve puntos de nueve posibles, Argentina terminó como líder del grupo J y llegará con confianza a la fase de eliminación directa. Su próximo desafío será Cabo Verde, una de las selecciones revelación del campeonato, en un duelo por un lugar en los octavos de final.

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