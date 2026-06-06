Hace apenas algunas horas, la selección de Argentina confirmó que uno de sus jugadores se perderá la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Lesión muscular en Argentina

Por una lesión de tipo muscular, el defensa central Leonardo Balerdi será baja del combinado albiceleste en la máxima fiesta del deporte rey. Los hinchas del equipo gaucho lamentaron lo sucedido.

“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”, confirmó la selección de Argentina, a través de su cuenta oficial de X.

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El posible reemplazo de Balerdi

Tras la lesión del jugador en cuestión, Lionel Scaloni, director técnico de la selección de Argentina, deberá definir el reemplazo de la prelista de 55 en las próximas horas o en los siguientes días.



“Leonardo Balerdi se pierde el Mundial por un desgarro en el sóleo de su pierna derecha y ahora Lionel Scaloni y su cuerpo técnico deberán definir en estas horas quién podría ser su reemplazante. Son solo cinco los zagueros que se quedaron afuera de aquella prelista de 55 jugadores, y entre ellos, el que pica en punta para ganarse un lugar es Marcos Senesi”, dice TyC Sports.

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Se espera el anuncio oficial

“El futbolista de 27 años del Olympique Marsella le había ganado la pulseada justamente al hombre del Bournemouth (su contrato vence a fin de mes) para la nómina de 26. La elección se basó en que el DT lo posicionó como alternativa a Cristian Romero como primer marcador central, considerando a Nicolás Otamendi como ‘6’. Sin embargo, el flamante refuerzo de River bien puede ser ‘2’ y esto brinda un abanico más amplio de posibilidades”, añadió.



Habrá que esperar para conocer si Lionel Scaloni convocará a Senesi en reemplazo de Balerdi. No se descarta una sorpresa en la selección de Argentina, a menos de cinco días para el inicio de la Copa del Mundo.





