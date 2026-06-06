Este sábado 6 de junio, la selección de Argentina se enfrenta con su similar de Honduras por un compromiso de carácter amistoso. El cotejo se lleva a cabo en territorio estadounidense.



Este partido le sirve como preparatorio a la albiceleste para lo que será el inicio de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también Messi hará en el Mundial 2026 lo que hizo en Qatar 2022: filtraron inesperado detalle

Messi no salió como titular

Para este compromiso, cabe mencionar, Lionel Scaloni, director técnico de la selección de Argentina, tomó una importante decisión con Lionel Messi, que milita en Inter Miami de la MLS de Estados Unidos.



El reconocido estratega decidió que Leo Messi iniciara el cotejo desde el banco de suplentes. Es de resaltar que el astro llegó con molestias a la concentración del equipo sudamericano.

Lea también Prensa argentina destapa si Messi se perderá el inicio del Mundial 2026

La nómina argentina

Así salió a la cancha Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Estos son los suplentes: Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Cristian Romero, Nicolás Gonzáles, Alexis Mac Allister, Facundo Medina, Enzo Fernández, José López, Nicolás Capaldo, Ignacio Ovando, Simón Escobar, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.

Lea también Scaloni rompe el silencio sobre la lesión de Messi y enciende alerta antes del Mundial

¿Cómo le irá a Argentina?

“La base del equipo que había trascendido en los últimos días no se mantuvo. El mediocampo, que en un principio iba a contar con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, fue modificado totalmente por Lionel Scaloni. A falta de pocas horas para el partido, se confirmó que Valentín Barco, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso serán titulares esta noche”, señaló TyC Sports sobre la nómina.



“Agustín Giay le ganó la pulseada a Nicolás Capaldo en el lateral derecho, aunque no se descarta que el surgido de las inferiores de Boca vea minutos. Además, ante la baja de Leonardo Balerdi, podría meterse en la lista definitiva debido a su polifuncionalidad”, añadió.





