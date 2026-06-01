En la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022, torneo que ganó la selección de Argentina, Lionel Andrés Messi no compartió habitación con ninguno de sus compañeros.



Esta situación se replicará en el Mundial 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. El jugador del Inter Miami de la MLS se mantendrá solo en su cuarto, a pesar de la gran amistad que tiene con varios compañeros.

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Messi dormirá solo

“A medida que la Selección Argentina se instala en Kansas para afrontar el Mundial, comienzan a aparecer pequeñas historias de la intimidad del plantel. Una de ellas tiene como protagonista a Lionel Messi, quien volverá a tener una particularidad que ya había acompañado al equipo durante la conquista de Qatar 2022: dormirá solo en su habitación”, indicó TyC Sports.



Muchos hinchas del conjunto albiceleste, que es dirigido por Lionel Scaloni, ven el tema de la habitación de Messi como una especie de cábala y sueñan con la posibilidad de que Argentina gane su cuarto Mundial.

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Agüero siempre compartió con Messi

“La situación no es nueva para el capitán. De hecho, fue él mismo quien explicó tiempo atrás que desde la salida de Sergio Agüero de la selección, dejó de tener compañero de cuarto en las concentraciones. Desde entonces ocupa uno individual, una dinámica que se mantuvo durante el último Mundial y que volverá a repetirse en Estados Unidos”, añadió el medio.



Muchos aficionados, antes de que conociera que Lionel Messi iba a dormir solo de nuevo, llegaron a pensar que el 10 iba a compartir habitación con el mediocampista Rodrigo De Paul, su amigo más cercano en la selección argentina.

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De Paul compartirá cuarto con Otamendi

“Mientras tanto, otros históricos del plantel continúan compartiendo habitación. Uno de los casos que se reveló en las últimas horas es el de Rodrigo De Paul, uno de los futbolistas más cercanos a Messi dentro del grupo. Sin embargo, el mediocampista no se aloja con el Diez: su compañero es Nicolás Otamendi, con quien mantiene una relación de amistad desde hace varios años”, sentenció TyC Sports, entre otras cosas más.



A pesar de que Messi dormirá solo, el portal asegura que el cuarto del exjugador del FC Barcelona de España y PSG de Francia es el punto de encuentro de los jugadores, pues allí se reúnen a jugar truco y tomar mates.



