El Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México sigue dando de qué hablar. No solo por los resultados, sino por los grandes invitados e interesados que han estado pegados en los diferentes estadios participantes en el torneo. Tom Holland, actor que hace el papel de Spider-Man, Manu Ginobili, basquetbolista argentino, y Shakira han sido grandes protagonistas.

Justamente, este lunes 22 de junio, Argentina enfrentó a su similar de Austria en el AT&T Stadium. Lionel Messi fue el goleador con un golazo después de fallar una pena máxima en los primeros minutos del partido. Las cámaras de vez en cuando captaron a los diferentes actores y famosos que se acercaron al recinto deportivo.

Lea también Messi se convierte en el máximo goleador de los Mundiales con golazo a Austria

Manu Ginobili apoyando a su país y una Shakira que también estuvo pendiente de Lionel Messi y del vibrante encuentro. La cantante colombiana no quiso perderse de ningún minuto del juego y las cámaras la enfocaron sin que pasara desapercibida en las transmisiones y en el estadio.

SHAKIRA SE ROBÓ LAS MIRADAS DEL AT&T STADIUM EN ARGENTINA VS AUSTRIA

El partido tuvo el protagonismo de artistas y de una Shakira que aprovechó una etapa de giras por Estados Unidos para hacerse presente en algunos estadios. Desde el 13 de junio en California, la cantante barranquillera estará en suelo estadounidense hasta mediados de julio con varios conciertos en distintas ciudades.

Justamente, el martes 23 de junio, Shakira se presentará en Dallas y con esa situación, no quería perderse de las emociones mundialistas de un Argentina vs Austria que contó con la presencia de la cantante junto con sus hijos en la grada del AT&T Stadium.

Lea también Messi botó penal y se escapó la oportunidad de ser el máximo goleador de los Mundiales

La colombiana, que hizo parte de la inauguración como una de las artistas principales con su canción Dai Dai quería atender a los partidos mundialistas y aprovechó la serie de conciertos para atender a los escenarios deportivos de Estados Unidos.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.