[Video] Lionel Messi hizo un golazo histórico en Argentina vs Austria

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial este lunes 22 de junio durante el partido entre Argentina y Austria, correspondiente a la segunda fecha del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El capitán de la Albiceleste marcó un gol que le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales.

La anotación llegó al minuto 38 del compromiso disputado en Texas. Messi apareció dentro del área para conectar de primera intención con su pierna izquierda un preciso pase enviado por el lateral Facundo Medina desde el sector izquierdo.

El remate del rosarino fue imposible para el guardameta austriaco y significó el 1-0 parcial para la selección argentina. Además de abrir el marcador, el tanto tuvo un valor especial por el registro histórico que alcanzó el delantero.

Video del gol de Messi en Argentina vs Austria

Con esa definición, Messi llegó a 16 goles en mundiales, superando la marca de 15 anotaciones que ostentaba el alemán Miroslav Klose. De esta manera, el campeón del mundo en Catar 2022 quedó en solitario como el máximo goleador de la historia de este torneo.

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La anotación tuvo un ingrediente adicional, pues llegó después de un momento complicado para el astro argentino. Apenas al minuto 8 del primer tiempo, Messi desperdició un lanzamiento desde el punto penal que pudo adelantar a su equipo mucho antes en el encuentro.

Messi ha botado tres penaltis en mundiales

De hecho, el cobro fallado ante Austria representó el tercer penalti errado por Messi en la historia de las Copas del Mundo. Anteriormente había fallado frente a Islandia en Rusia 2018 y contra Polonia en Catar 2022.

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Sin embargo, el capitán argentino volvió a demostrar resiliencia. Lejos de quedar afectado por el penalti desperdiciado, se mantuvo como el principal referente en ataque hasta reencontrarse con el gol.

Así, Lionel Messi añadió otro récord a una carrera repleta de hitos. A sus títulos y reconocimientos individuales ahora suma el privilegio de ser el máximo goleador en la historia de los mundiales, una marca que consiguió con un auténtico golazo frente a Austria.