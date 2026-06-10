Beccacece no la tiene clara en el Mundial: la duda para el debut vs Costa de Marfil

Queda solo un día para que arranque la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México y cuatro días para que la selección de Ecuador afronte su primer examen en el certamen mundialista cuando se vea las caras con su similar de Costa de Marfil.

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Los ecuatorianos vienen de sumar dos victorias importantes en los amistosos frente a Arabia Saudita y contra Guatemala que seguramente le dará un envión anímico pensando en lo que será este Mundial 2026. Su estreno será el 14 de junio contra Costa de Marfil en un vibrante duelo que probará los intereses de Sebastián Beccacece y sus dirigidos.

Seguramente, en estos cuatro días que le quedan a Ecuador para afrontar este duelo con Costa de Marfil, el entrenador argentino tendrá que definir a su nómina estelar. Recupera fichas como la de Enner Valencia, pero hay grandes dudas en el frente de ataque que tienen todavía pensando a Sebastián Beccacece.

LAS DUDAS DE SEBASTIÁN BECCACECE EN EL DEBUT DEL MUNDIAL

Se acerca el debut y la ‘Tri’ espera definir varios aspectos en el Mundial. La misión será de Sebastián Beccacece que tendrá que decidir la primera alineación frente a Costa de Marfil el domingo 14 de junio. Entre las grandes dudas que tiene el entrenador argentino aparece el dilema con los extremos.

Para nadie es un secreto que, si está en buenas condiciones, Enner Valencia estará en el frente de ataque. La duda pasa por Nilson Angulo o Alan Minda. Y es que, infortunadamente, Angulo tuvo una lesión en el mes de marzo con el Sunderland y apenas ha estado regresando poco a poco a la actividad.

Por ahora, todo parece indicar que Alan Minda estaría demostrando más opciones de jugar en este debut mundialista gracias a que fue titular en los dos juegos previos al certamen orbital enfrentando a Arabia Saudita y Guatemala. Nilson Angulo ha sido parte del departamento médico para recuperarse.

Afortunadamente para Sebastián Beccacece, Nilson Angulo ya ha hecho parte de los entrenamientos y espera convencer al argentino en ese mano a mano que tiene con Alan Minda para figurar en los costados. Habrá que esperar qué decisión tomará Beccacece.

LA BUENA NOTICIA DE ECUADOR PARA AFRONTAR EL MUNDIAL

Aunque todavía hay dudas con los jugadores que estarán en los costados en el frente de ataque, el cuadro ecuatoriano recibió buenas noticias para afrontar este certamen mundialista. Por un lado, las recuperaciones de Enner Valencia y de Kevin Rodríguez que eran los jugadores que estaban pendientes de recuperación.

Esto da un parte de tranquilidad, dado que no habrá ningún problema con el goleador histórico de la selección de Ecuador. Enner seguramente será titular en los tres partidos como la cuota goleadora que tendrá la ‘Tri’ en esta competencia en busca de sellar la clasificación para los dieciseisavos de final.

Además de Enner Valencia y Kevin Rodríguez, Ecuador también recupera a todas sus piezas. John Yeboah, Alan Minda y Kendry Páez tenían algunas molestias después del partido ante Guatemala. Yeboah, Minda y Páez ya están recuperados y podrían ser de la partida en el debut.

EL CALENDARIO DE ECUADOR EN EL MUNDIAL 2026

Ecuador debutará el domingo 14 de junio contra su similar de Costa de Marfil con la necesidad de sacar adelante los primeros tres puntos en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. La ‘Tri’ se probará con una selección africana en el primer partido y tendrán que ser el mismo cerrojo defensivo que tuvieron en las Eliminatorias.

Por su parte, deben encontrar la pegada ideal que también quedó a deber en las Eliminatorias. Poco a poco ha recuperado la cuota goleadora y tendrán que buscar los tres puntos frente a una debutante como Curazao el sábado 20 de junio en el Estadio Arrowhead de Kansas. Ganar esos dos encuentros los dejaría clasificados y tranquilos.

Sin duda alguna, esto sería más que necesario, dado que no quieren correr riesgos con la entrada a la Copa del Mundo. Enfrentarán a Alemania el jueves 25 de junio en el Estadio MetLife en Nueva Jersey.