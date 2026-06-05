La selección de Argentina sigue ultimando detalles para lo que será el inicio de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Argentina se prepara para la Copa

El combinado albiceleste, que ya se encuentra en Estados Unidos, hará todo lo posible para defender el trofeo, ese que alcanzó en el Mundial FIFA 2026, que se disputó en territorio catarí.



Previo al inicio del certamen, que se dará en tan solo unos días, la selección de Argentina se enfrentará con Honduras. Para este duelo, el director técnico Lionel Scaloni tiene tres dudas.

Duda en el arco

“En cuanto al equipo, está bastante definido y será muy similar a lo que paró en las últimas prácticas, pero todavía se mantienen tres dudas. La primera tiene que ver con el arco. Emiliano Martínez no podrá ser parte por la fractura en el dedo anular de la mano derecha, que igualmente no le impedirá ser titular en el debut mundialista ante Argelia. Para este compromiso, se perfilaba Gerónimo Rulli, su habitual suplente, para reemplazarlo, pero no hay que descartar a Juan Musso, que suele ser la alternativa de Jan Oblak en el Atlético de Madrid, pero cuando le tocó estar tuvo grandes actuaciones”, señaló TyC Sports.



Para iniciar el compromiso en el lateral derecho también hay dudas, ya que ni Gonzalo Montiel ni Nahuel Molina están disponibles por molestias. Entre Agustín Giay, de Palmeiras, y Nicolás Capaldo, estaría el elegido.

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¿Cuál será el esquema?

“Por último, el cuerpo técnico tendrá que definir si sale a jugar con un esquema que tenga un doble nueve o prioriza otro dibujo. En un principio, había optado por Giuliano Simeone por la banda derecha y Thiago Almada en el ataque acompañando a Lautaro Martínez. Pero una variante que cobró fuerza en las últimas horas es que José Manuel López, del Palmeiras, ingrese por Simeone. En ese caso, Almada se retrasaría a la mitad de la cancha”, terminó el medio.



Habrá que esperar para conocer qué decisión terminará tomando el entrenador Lionel Scaloni. El compromiso entre Honduras y la selección de Argentina se llevará a cabo este sábado 6 de junio.









