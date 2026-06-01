La selección de Argentina, así como otros equipos, ultima detalles para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El combinado albiceleste hace parte del grupo J, que comparte con las selecciones de Argelia, Austria y Jordania. Los sudamericanos son claros favoritos para ganar el liderato de la zona.

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Argentina se prepara para su debut

El equipo que es dirigido por Lionel Scaloni ya adelanta su campamento y prepara su debut en el certamen orbital, que será el próximo martes 16 de junio ante la selección de Argelia.



De cara al debut, muchos hinchas de la selección de Argentina se preguntan si su principal referente e ídolo, Lionel Andrés Messi, podrá estar disponible para disputar el encuentro.

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Messi llegó tocado del Inter

Como bien se sabe, el exjugador del FC Barcelona de España y PSG de Francia sufrió una pequeña lesión en uno de los últimos partidos con su actual club, Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos.



Sobre la situación de Leo Messi y sobre si se perderá el debut de la selección de Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la prensa gaucha lo destapó todo.

¿Messi llega al debut?

“Llegado a última hora del domingo a la concentración albiceleste, el capitán arrastra una sobrecarga en el posterior de su pierna izquierda. Su salida de urgencia en Inter Miami encendió las alarmas la semana pasada, aunque fue solo por precaución. La molestia lo pone en duda para los duelos preparatorios contra Honduras (6/6, en Texas) e Islandia (9/6, en Alabama), pero llegará sin problemas al estreno mundialista”, indicó TyC Sports.



De acuerdo, entonces, con lo mencionado por el medio argentino, Lionel Messi estará disponible para lo que será el debut de la selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026.