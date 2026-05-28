Hace apenas unos minutos, la selección de Argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, presentó su lista de jugadores convocados para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Lea también Scaloni rompe el silencio sobre la lesión de Messi y enciende alerta antes del Mundial

Messi, la cabeza del grupo

El equipo sudamericano es liderado por el astro Lionel Andrés Messi, que milita, como bien se sabe, en Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos. Este sería el último Mundial del 10.



La selección de Argentina, en el certamen de Estados Unidos, Canadá y México, tiene la compleja tarea de defender el título. Esta tarea no será para nada sencilla, pero tampoco será un trabajo imposible.

El grupo de Argentina

Los dirigidos por Lionel Scaloni hacen parte del grupo J, que comparten con las selecciones de Argelia, Austria y Jordania. La albiceleste es muy favorita para ganar el liderato de la zona.



Argentina es clara favorita para llegar a la gran final del torneo. Algunos amantes del deporte rey a nivel mundial consideran que este grupo de jugadores es más completo que el de Qatar.

Lea también Messi preocupa a Argentina: Inter Miami confirmó lesión antes del Mundial 2026

La lista de Argentina

Arqueros:

Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores:

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas:

Leandro Paredes (Boca)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros: