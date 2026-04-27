¿Scaloni al Real Madrid? Prensa argentina se pronuncia

Álvaro Arbeloa dejaría de ser el director técnico del Real Madrid de España, por lo que el conjunto blanco estaría buscando un estratega de categoría que se haga cargo del plantel profesional.

Uno de los que empezó a sonar en los últimos días para arribar al club en el que jugó el mediocampista colombiano James David Rodríguez fue el argentino Lionel Scaloni, que en la actualidad dirige a la albiceleste.

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La prensa argentina se pronuncia sobre Scaloni y el Madrid

Sobre el tema se pronunció, precisamente, la prensa del país gaucho. Scaloni es “conocedor del fútbol español por sus experiencias como jugador en Deportivo La Coruña, Racing Santander y Mallorca, sumado a ser parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en Sevilla entre 2016 y 2017”, señaló TyC Sports.



Lionel Scaloni, como bien se sabe, se coronó como campeón del mundo con la selección de Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2022, que se llevó a cabo en Qatar. El estratega también sabe lo que es ganar la Copa América.

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Scaloni vive en España

“Otro punto no menor que podría torcer la balanza es que Scaloni ya se encuentra radicado en el país ibérico desde su retiro como futbolista, lugar donde formó su familia. Actualmente, reside junto a su esposa e hijos en El Toro, una pequeña ciudad dentro del municipio de Calviá en la isla de Mallorca, a 716 kilómetros de la capital española. Si bien se encuentra en el país, estaría obligado a mudarse para estar en el día a día, algo que no es necesario con el trabajo en el seleccionado dado que se rige por el calendario de fecha FIFA”, añadió el medio.



TyC Sports también señala que desde el entorno de Lionel Scaloni niegan que Real Madrid se haya acercado al director técnico para seducirlo o convencerlo de firmar con el ‘merengue’.

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¿Scaloni llega al Madrid?

“Pese a la mención y que supuestamente ya se encontraba en charlas con la Casa Blanca, desde el entorno de Scaloni niegan rotundamente haberse puesto en contacto con la dirigencia de la entidad dirigida por Florentino Pérez, que cuenta con el juvenil Franco Mastantuono entre sus filas y parece encaminado a ejecutar su opción de compra para repatriar a Nico Paz; dos jugadores dentro de su consideración en el seleccionado nacional y con grandes chances de estar en la lista de convocados en la Copa del Mundo”, sentenció, entre otras cosas más.



Habrá que esperar para conocer si, después de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, el entrenador dejará su cargo en la selección de Argentina y se irá al Real Madrid.



















