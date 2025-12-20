Argentina reacciona a opción de Falcao en Gimnasia de La Plata: “Se quiere reinsertar”

Lejos de pensar en el retiro como futbolista, Radamel Falcao García no se ha detenido en ningún momento. Desde que salió de Millonarios tras el primer semestre de la Liga BetPlay, el samario se entrena personalmente para poder contar con otra experiencia como deportista de alto rendimiento.

Justamente, en las últimas horas, apareció una liga que conoce muy bien en donde tuvo su primer paso a nivel internacional. En aquel momento jugó con River Plate y ahora, un viejo conocido lo busca en el mercado. Se trata de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El elenco platense no ha dejado de querer contar con el goleador histórico de la Selección Colombia. Antes de llegar a Millonarios para cumplir su sueño de vestir la camiseta del equipo del que es hincha, fue sondeado por los directivos y altos cargos de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Agradeció y tomó la oferta albiazul.

Libre y sin equipo desde hace seis meses, el ‘Lobo’ quiere contratar al delantero. En Argentina ya empiezan a hablar de la posibilidad de Falcao García firmando con Gimnasia de cara al 2026.

MEDIO LOCAL DE LA PLATA SE REFIRIÓ A FALCAO GARCÍA COMO POSIBLE CONTRATACIÓN

La opción de jugar puede darle una mano a Falcao García que no quiere despedirse tan pronto de la disciplina. Se ha mantenido en forma para no perder tiempo pensando en firmar con algún club en el comienzo del 2026 con la consigna de poder estar dentro de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, en El Editor Platense, medio de La Plata hablaron sobre el interés de Falcao en jugar para calar dentro de la Selección Colombia con 26 posibles convocados para disputar el Mundial a partir de junio. Fue ofrecido para Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Inicialmente, el medio recordó que ya había estado en los planes del ‘Lobo’, “en enero de este año, el colombiano fue sondeado por Mariano Cowen y la anterior dirigencia, cuando había decidido finalmente volver a jugar en Sudamérica. Finalmente, eligió Millonarios de Colombia, club del que es hincha, y no llegó al Lobo pese a que las negociaciones fueron concretas”.

El equipo había hecho esfuerzos para poder contratar al samario, pero lo de Millonarios y una decisión familiar no permitió que se cumpliera el anhelo del club, “pretendía incorporar un gran sponsor que pudiera hacerse cargo de su salario, lo cual no se consiguió. Y cuando parecía que las partes se acercaban, la decisión de la familia del jugador no quiso asentarse en Argentina, por lo cual agradeció y declinó la oferta tripera”.

HAY POSITIVISMO CON EL FICHAJE DE FALCAO GARCÍA

Posteriormente, el Editor Platense dio un repaso del año de Falcao con Millonarios afirmando que, “lo primero que hay que destacar es que el colombiano se encuentra sin club desde julio. Después de un breve paso por Millonarios, quedó en libertad de acción tras entrar en conflicto por un pago de bonos que no se cristalizó en el fútbol cafetero. Por eso, se quiere reinsertar rápido”.

Aunque no se refirieron a la verdadera posibilidad de que se firme un contrato o no, el interés de reinsertarse rápido en un equipo podría ayudar a que puedan concretar la operación entre las partes. Todavía no ha habido una oferta oficial, más allá del ofrecimiento.

El medio concluyó dejando todo abierto, pero con la opción por la Copa del Mundo, “en el primer semestre, el Tigre de Santa Marta disputó 6 partidos y convirtió 2 goles. Ahora, el objetivo es reinsertarse y sumar rodaje en un club, para llegar con ritmo al Mundial del año próximo, y pelear por chances de meterse en la lista de Néstor Lorenzo. ¿Se dará la negociación con Gimnasia?”.