Ospina destapó la verdad: ¿Por qué no estuvo contra Millonarios?

En las últimas semanas mucho se ha hablado de David Ospina, especialmente por su no convocatoria en el juego contra Llaneros dejando a Atlético Nacional con solo Harlen Castillo como el único portero y su no convocatoria en el clásico contra Millonarios que terminó desfavorable para el cuadro antioqueño con un contundente 3-0 albiazul.

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Esta ausencia del arquero se prestó para varias interpretaciones acerca de su estado de salud y su situación personal antes de que inicie la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México en el que seguramente será uno de los guardametas disponibles.

Néstor Lorenzo convocó a David Ospina para los juegos ante Croacia y Francia que serán determinantes para tener lista la base del Mundial ya confirmada. El guardameta habló hace unos días sobre su convocatoria y su no participación en los dos partidos de la Liga BetPlay.

DAVID OSPINA REVELÓ POR QUÉ NO ESTUVO CON MILLONARIOS: ¿HUBO PRIORIDADES?

Hubo una rueda de prensa de Atlético Nacional en el que Diego Arias, Sebastián Arango, Gustavo Fermani y David Ospina hablaron sobre el presente del cuadro antioqueño que recibirá a Internacional de Bogotá este sábado 21 de marzo. Ospina, como capitán aclaró por qué no estuvo en la convocatoria contra Millonarios entresemana.

Se acerca el Mundial y mucha gente piensa que hay prioridades primero con la Selección Colombia. Un hincha de Nacional, un capitán que tuvo el deseo de regresar al cuadro antioqueño dejó claro que esto no es cuestión de tener una prioridad con todo lo que se viene.

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David Ospina dejó claro que no es cuestión de elegir partidos cuando se acerca la Fecha FIFA. La razón fue por un cuadro viral, “la verdad me da tristeza escuchar eso (priorizar a la Selección Colombia), porque las veces que no he actuado con Nacional es por alguna lesión”, inició.

Luego, se refirió al partido en Bogotá, “en el partido con Millonarios venía con un tema viral fuerte, y en otras por rotación y decisión del técnico. Tengo mi conciencia muy tranquila, siempre he tratado de ser muy profesional. Al final el fútbol me ha entregado todo, lo más importante es ser honesto con uno, con una hinchada, con una institución. Nunca he puesto esa prioridad”.

EL AGRADECIMIENTO DE DAVID OSPINA CON ATLÉTICO NACIONAL

Sin duda alguna, David Ospina pudo haber tomado otro camino después de defender tantos años la Selección Colombia y de estar en Europa. Su prioridad siempre fue Atlético Nacional y por eso molesta bastante las palabras sobre la necesidad de cuidarse como plan para estar en la Fecha FIFA de marzo.

David agradeció a Atlético Nacional y volvió a reafirmar que en su idea siempre estuvo regresar al cuadro antioqueño, “desde que tomé la decisión de venir a Nacional, fue mi prioridad, porque desde que tuve las primeras conversaciones siempre vieron mi postura; porque desde que llegué a Atlético Nacional he tratado de hacer las cosas bien, más allá de que haya un resultado, he tratado siempre de aportar dentro y fuera de la cancha, siento que es una pregunta es difícil escucharla hoy porque siempre he tratado en todas las partes donde he estado, a todos puedo mirar a los ojos porque me he entregado al máximo, sea al nivel de una institución, o al nivel de mi país”.

Bajo ese panorama, queda aún más claro lo comprometido que está con el proyecto de Atlético Nacional, teniendo en cuenta que viene un montón de competencias en próximos meses tanto en la Liga BetPlay como con la Selección Colombia.

REGRESO DE DAVID OSPINA CON ATLÉTICO NACIONAL

Evidentemente, si David Ospina estuviera priorizando la Selección Colombia habría dicho no a las siguientes convocatorias con Atlético Nacional que espera seguir liderando el balompié colombiano. Para el juego en condición de local ante Internacional de Bogotá, una de las novedades fue la del guardameta.

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En medio de la concentración de Colombia en Estados Unidos, David Ospina llegará con regularidad, dado que Diego Arias lo tuvo en cuenta para el compromiso de la Fecha 13 de la Liga BetPlay. Seguramente, el guardameta que pasó por el Arsenal será inicialista después de dos partidos sin atajar por el cuadro viral.