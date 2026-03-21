[VIDEO] Richard Ríos no se queda atrás antes de Fecha FIFA: tremendas asistencias en Portugal

Cuando aparecen las convocatorias de la Selección Colombia es como un golpe de motivación adicional para los diferentes jugadores que componen la lista oficial de Néstor Gabriel Lorenzo. La Fecha FIFA ante Croacia y Francia viene tomando forma y uno de los elegidos en ese mediocampo es nada más ni nada menos que Richard Ríos.

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El cambio de equipo saltando de Brasil a Portugal le complicó un poco al antioqueño que le costó bastante ponerse en forma y poder cambiar críticas por buenos comentarios en una afición exigente como la del Benfica. Ya sumó goles en copas locales, en la Champions League y en la Primeira Liga, esta última que se le había hecho esquiva.

Afortunadamente, contó con la confianza total de José Mourinho que se decantó por el mediocentro y lo arropó en los momentos más complicados. Cuando llegó a Portugal, los aficionados pensaron que era un volante goleador, pero se encontraron con un jugador que juega mucho para el equipo, recupera, asiste y se desprende de la medular para sumarse al ataque.

LAS DOS ASISTENCIAS DE RICHARD RÍOS ANTES DE CONCENTRAR CON COLOMBIA

Llegó la lista de convocados y ahí apareció Richard Ríos en medio de una semana en la que debía jugar en condición de local contra el Vitória Guimaraes por la Primeira Liga. Richard fue titular y no demoró mucho en dejar su sello con dos asistencias para encaminar la victoria.

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Fue un 3-0 para las ‘Águilas’ lusas que rompieron el marcador sobre los primeros 15 minutos con anotación de Gianluca Prestianni. La zaga defensiva del Vitória se durmió completamente en una acción que contó con la recuperación de Richard Ríos. Se fue recostando a la banda con velocidad, enganchó y encontró libre al argentino que definió de primera para vencer al guardameta rival.

Ya en el segundo tiempo, fue una jugada similar a la del primer gol que contó con asistencia del colombiano. En esta ocasión, el defensor no supo qué hacer, Richard tomó la pelota, asistió al goleador, Vangelis Pavlidis que remató al fondo para aumentar la diferencia.

RICHARD RÍOS FUE LA FIGURA DE LA VICTORIA DEL BENFICA

Una vez terminó el compromiso, el volante cafetero fue la gran figura del partido. Aunque no marcó goles, fue el más vivo de la cancha ganando dos pelotas claves y gestando los primeros tantos del Benfica en un partido que se resolvió con una tercera anotación por un gol en contra del Vitória.

Además de las dos asistencias, el colombiano también dejó su sello con dos remates a portería, 69 toques de balón y 49 pases a lo largo de los 90 minutos. Llegará como figura a la concentración de la Selección Colombia en donde espera recuperar su mejor nivel.

¿SERÁ TITULAR RICHARD RÍOS CON LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Todo parece indicar que Richard Ríos ya recuperó su mejor nivel en clubes, pero todavía cuenta con esa deuda pendiente con la Selección Colombia, dado que se le ha complicado en los anteriores partidos disputados con muchas pérdidas de balón y mala entrega.

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En la convocatoria para enfrentar a Croacia y Francia tendrá competencia con Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y Kevin Castaño. Castaño llega a estos dos partidos de Fecha FIFA sin mucha regularidad en River Plate y cuando entra no ha estado en su mejor nivel. Lerma es uno de los sostenes del equipo y seguramente será un fijo en ese mediocampo, Puerta es uno de los líderes del Racing de Santander y a Néstor Lorenzo le gusta bastante.

Seguramente, Gustavo Puerta y Richard Ríos competirán para ganarse ese puesto al lado de Jefferson Lerma que sería un indiscutible titular en el equipo de Néstor Lorenzo. Habrá que esperar la decisión que tome el entrenador argentino en esta Fecha FIFA y en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.