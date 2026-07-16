Argentina sería castigada por la bandera de “Las Malvinas son argentinas”

La selección de Argentina, como bien se sabe, venció 2 goles a 1 a Inglaterra y se clasificó a la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Las palabras de Scaloni

“No hay palabras. Es una alegría para nuestro país, para nuestra gente. El otro día dije que este grupo nunca deja de sorprenderme. Y les voy a decir la verdad: vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo ahí, pero después de esto es muy difícil que la gente entienda lo que están mostrando estos jugadores. Es increíble. Somos únicos, de verdad, y no lo digo por soberbia, lo digo de corazón. Somos únicos. Hoy esta gente nos llevó a ganar el partido, así que estoy agradecido”, dijo Lionel Scaloni, DT de Argentina, tras el duelo.



Tras el pitazo final, como era de esperarse, los jugadores de la selección de Argentina celebraron a rabiar el triunfo y la clasificación. El festejo avanzaba de manera normal, pero todo cambió de un momento a otro.

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Lo que pasó en la celebración

Inesperadamente, en un tramo de la celebración, algunos jugadores de la selección de Argentina fueron vistos con una bandera que decía: “Las Malvinas son argentinas”. El acto está prohibido.



Antes del inicio del compromiso, la FIFA estableció que se prohibía el ingreso al estadio de Atlanta con elementos que hicieran referencia a las Islas Malvinas. Esto, como bien se pudo notar, no se cumplió.

La sanción que podría caerle a Argentina

La selección de Argentina y la AFA se exponen, de esta manera, a algún tipo de sanción. El castigo podría ser económico o para los futbolistas directamente involucrados en el uso de elementos prohibidos.



“La AFA se expone a sanciones que van desde una advertencia hasta multas económicas o para los futbolistas involucrados. Una suspensión deportiva aparece, en principio, como una posibilidad menos probable y generalmente queda reservada para casos considerados especialmente graves o reiterados”, dice TyC Sports.



