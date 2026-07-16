Carlos Antonio Vélez reaccionó a la clasificación de Argentina a la final

La selección de Argentina venció 2 goles a 1 a Inglaterra por las semifinales de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Un partido muy luchado

El partido, que se jugó en el estadio de Atlanta, estuvo muy disputado. Muchas infracciones se presentaron y el primer tiempo fue más luchado que jugado, sobre todo por el conjunto gaucho.



Y sobre el mismo planteamiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni, en las últimas horas, se pronunció el reconocido periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, en el programa Planeta Fútbol, de Win Sports.

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Las palabras de Carlos Antonio

En la misma declaración, Carlos Antonio Vélez aprovechó para valorar la actitud que mostró el combinado argentino, no solo contra Inglaterra en las semifinales, sino en otros choques del torneo.

“Ayer no me gustó el primer tiempo entre Argentina e Inglaterra; Argentina planteó un primer tiempo de pelea, con un árbitro pusilánime. 19 faltas en el primer tiempo con 0 tiros al arco, fue decepcionante. Arrancó el segundo tiempo y uno piensa: ¿Estos no se cansan? Venían de correr ante Egipto y se veían cansados, y ayer se veían vitales; aparte de la actitud que tienen, que jamás vamos a tener nosotros, se recuperaron y tuvieron una respuesta física”, aseguró.

Argentina vs. España

La selección de Argentina, como bien se sabe, en la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, se tendrá que ver las caras con la España de Lamine Yamal y sus amigos.



“Es una selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego —dijo sobre la selección española—. Es una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol, que ya lleva muchísimos años jugando de esta manera. Y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo. Varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo. Será una final del mundo especial y, obviamente, imagino que va a ser muy igualado todo”, dijo Messi sobre el equipo ibérico.