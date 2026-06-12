Argentina prende alarmas en el Mundial: tendría dos bajas sensibles para el debut

El martes 16 de junio será el punto de partida para Lionel Scaloni, Argentina, Lionel Messi y un país que quiere respetar lo hecho en el 2022 y volver a coronarse campeón para igualar a Italia y Alemania con cuatro títulos mundialistas y quedar a solo uno de Brasil.

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Antes del partido frente a Argelia, Argentina sufrió en los partidos de preparación por la lesión de Leonardo Balerdi. El defensor central sufrió un golpe en un entrenamiento y por esta razón, lo desconvocaron. En su lugar, Lionel Scaloni citó a Marcos Senesi, zaguero del Bournemouth, y que recientemente fue fichado por el Tottenham.

Varias dudas y una recuperación afortunada para Argentina y Lionel Scaloni de cara al estreno en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Emiliano ‘Dibu’ Martínez se recuperó de una fractura en el dedo anular de la mano derecha. Esta situación sacó al argentino de los últimos partidos y en su lugar atajaron Juan Musso, Santiago Beltrán y Gerónimo Rulli. Además del arquero del Aston Villa, también volvió Cristian ‘Cuti’ Romero.

LAS POSIBLES BAJAS DE ARGENTINA PARA ENFRENTAR A ARGELIA

Aunque hay esas recuperaciones de Emiliano Martínez y de Cristian Romero, además de Lionel Messi que ya está mejor de esas molestias, aparecen otras dudas grandes como el estado de Julián Álvarez que llegó tocado a la concentración antes de los dos partidos frente a Honduras e Islandia. Leandro Paredes también tiene molestias y podría no ser tenido en cuenta en el primer juego mundialista.

Otra de las grandes dudas es la de Gonzalo Montiel que no estuvo en el primer partido ante Honduras y sí entró en el segundo tiempo frente a Islandia. Pero, de última hora se prendieron las alarmas con la presencia de Nicolás Tagliafico y Nico González.

Y es que, en el primer partido ante Honduras, Nicolás Tagliafico jugó 45 minutos y tuvo que dejar el campo de juego justo en el comienzo del segundo tiempo. Las dudas de Tagliafico y de Nicolás González complican bastante a Lionel Scaloni en el debut contra Argelia.

Todavía no están descartados y tendrán cuatro días para que se recuperen completamente y para ser tenidos en cuenta en este inicio del Mundial ante Argelia. Argentina ha sido una de las selecciones más golpeadas y muestra de ello han sido todas las dudas y ausencias que ha tenido Lionel Scaloni antes del certamen.

LOS REEMPLAZOS QUE TENDRÍA ARGENTINA

Con todas estas ausencias que podrían tener en el partido frente a Argelia, el seleccionado argentino ya estaría pensando en las posibles variantes. Entre ellas, estaría Valentín Barco por la banda izquierda para suplir a Nicolás Tagliafico. El ‘Colo’ Barco ya marcó gol en la preparación y dejó grandes sensaciones frente a Islandia.

Por su parte, si no puede jugar Nico González, Lionel Scaloni podría dejar a Thiago Almada, Giovanni Lo Celso u otro jugador que pueda jugar por un costado. En el mediocampo, si Leandro Paredes no se recupera de sus molestias, su reemplazo será Exequiel Palacios.

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Lionel Scaloni esperará las recuperaciones de Nicolás Tagliafico y Nico González, dado que son dos piezas fundamentales en el costado izquierdo del seleccionado. Grandes dudas e incógnitas con la presencia de estos dos futbolistas. Tendrán cuatro días para recuperarse a tope y para poder ser titulares.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.