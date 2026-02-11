Argentina vs Bolivia EN VIVO, 11 de febrero: hora y canal Sudamericano Femenino Sub-20

Nueva fecha del Sudamericano Femenino Sub-20 con un vibrante partido entre Argentina vs Bolivia con realidades distintas. Las bolivianas esperan despedirse del torneo con, por lo menos, una victoria o con puntos, dado que en la quinta jornada descansarán. Las argentinas, por su parte, necesitan sumar para quedarse con el liderato a la espera de lo que pase con Brasil y Perú en simultáneo.

En este comienzo de Argentina, la ‘Albiceleste’ descansó en la primera fecha, luego superó a Ecuador y a Perú, este último con un resultado abultado de 0-4 que le permitió sumar una diferencia de gol importante frente a Brasil que también cuenta con seis unidades y una diferencia de +6, una anotación más que las argentinas.

Bolivia por su parte, arrancó el certamen con una dura derrota frente a Perú que fue el inicio de una historia negativa perdiendo con Brasil por cinco goles y luego con Ecuador por seis anotaciones. Son últimas sin unidades y con una diferencia de gol de –13.

Con esas estadísticas, Argentina ya tiene la clasificación asegurada para el Hexagonal Final y solo espera por decidir si será líder o segunda en esta fase de grupos. En la última fecha finalizará ante Brasil en el clásico sudamericano.

Sin chances, Bolivia quiere despedirse del torneo con una victoria o, por lo menos sumando puntos para que la eliminación no sea tan fuerte. El tema es que solo tendrá esta oportunidad, dado que descansará en la última jornada.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ARGENTINA VS BOLIVIA ESTE MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO POR EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20

El partido entre Argentina vs Bolivia por el Sudamericano Femenino Sub-20 se podrá ver a partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia, 6 de la tarde de Argentina y Paraguay, y 5 de la tarde de Bolivia. El juego se podrá ver por la app del Canal RCN y por DSports.

MÁS HORAROS DEL PARTIDO ARGENTINA VS BOLIVIA

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.