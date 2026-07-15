Argentina vs España: fecha y horario de la final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 ya tiene definidos a sus dos finalistas. Argentina y España disputarán el partido por el título luego de superar con autoridad sus respectivas semifinales y ahora buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol de selecciones.

El domingo, España vs Argentina

La gran final se jugará el próximo domingo 19 de julio, desde las 2:00 p. m. (hora colombiana), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que recibirá el último partido del certamen.

Argentina aseguró su clasificación tras derrotar 2-1 a Inglaterra en una de las mejores semifinales de la historia. La Albiceleste remontó el compromiso con anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, luego de que Anthony Gordon adelantara al conjunto inglés.

Por su parte, España dio uno de los grandes golpes del campeonato al eliminar 2-0 a Francia, selección que llegaba como la principal favorita para conquistar el Mundial. Los goles de Mikel Oyarzabal, de penalti, y Pedro Porro sellaron el paso del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

De esta manera, el fútbol suramericano y el europeo volverán a verse las caras en una final mundialista. Argentina intentará defender con éxito la corona conquistada en Qatar 2022, mientras que España buscará levantar el segundo título de su historia, después del obtenido en Sudáfrica 2010.

El compromiso contará con varias figuras de talla mundial sobre el terreno de juego. Lionel Messi liderará a la Albiceleste, mientras que Rodri y compañía intentarán devolver a la roja a la cima del fútbol mundial.

RCN transmitirá Argentina vs España, la final del Mundial

La gran final de la Copa del Mundo 2026 será transmitida por Canal RCN a través de su señal principal, su canal oficial de YouTube y la aplicación del canal. Además, DeportesRCN.com realizará un cubrimiento especial con toda la información previa, el minuto a minuto, las reacciones y el análisis del encuentro.

Todo está listo para conocer al nuevo campeón del mundo. Argentina y España protagonizarán un duelo de alto nivel en Nueva Jersey, donde uno buscará revalidar el título y el otro volver a conquistar la gloria mundial 16 años después.