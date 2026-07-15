¿Cómo ver EN VIVO la final del Mundial entre España vs Argentina por RCN?

España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026, un encuentro que definirá al nuevo campeón del torneo y enfrentará a dos selecciones que llegaron al último partido tras superar un exigente recorrido desde la fase de grupos hasta las semifinales.

El compromiso reunirá a dos equipos con propuestas diferentes, pero con el mismo objetivo, levantar el trofeo más importante del fútbol de selecciones. España buscará conquistar su segundo título Mundial y volver a lo más alto del fútbol internacional tras 16 año de sequía, mientras que Argentina intentará retener la corona obtenida en la edición anterior y convertirse nuevamente en campeona del mundo.

¿Cómo ver el la final del Mundial por RCN?

Quedan oficialmente 90 minutos para que termine una nueva edición de la Copa Mundial, una de las más emocionantes en los últimos años y que tendrá como protagonistas a dos grandes selecciones que se quedaron pendientes justamente de otra final, España y Argentina, las cuales no pudieron disputar la Finalissima.

El equipo comandado por Luis de la Fuente y Lionel Scaloni consiguieron su pase a la gran final del certamen Mundialista que se jugará en el MetLife tras vencer a Francia e Inglaterra en dos auténticos partidazos y ahora sueñan con levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

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Este será un partido que nadie se puede perder y es por ello que RCN se pone la '10' para llevarle a todos los fanáticos del fútbol la transmisión del compromiso a través de su señal principal de TV, el canal de YouTube de RCN y la APP del Canal RCN.

Con dos equipos que llegan tras superar rivales de gran nivel, el partido promete un desarrollo marcado por la disputa táctica, la intensidad y la búsqueda permanente del control del balón. Noventa minutos, o los que sean necesarios, definirán al campeón del Mundial 2026, en una final que concentrará la atención de millones de aficionados y cerrará una nueva edición de la máxima competencia del fútbol de selecciones.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026 entre España vs Argentina?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (nombre oficial utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido está programado para comenzar a las 3:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), lo que corresponde aproximadamente a las 2:00 p. m. en Colombia.