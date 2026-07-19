Argentina vs. España: Inteligencia artificial predice el campeón del Mundial

En las horas de la tarde de este domingo 19 de julio, las selecciones de Argentina y España se van a ver las caras por la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El cotejo se va a llevar a cabo en el estadio de Nueva Jork Nueva Jersey, que contará con un lleno total. En el escenario deportivo se esperan más hinchas argentinos que españoles. Habrá que esperar para conocer si esto se presenta así.

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Hora y canal para ver el juego

La pelota rodará a partir de las 2:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN y de la aplicación del Canal RCN. Será un show total.



Aunque todavía faltan algunas horas para el inicio del cotejo, muchas personas, desde ya, se preguntan por cuál será el marcador final y el campeón de la máxima fiesta del deporte rey. Pues bien, esta cuestión la analizó y la resolvió la inteligencia artificial.

El análisis de la IA

“La albiceleste de Scaloni viene de remontar 1-2 a Inglaterra en semis con gol de Enzo al 85’ y de Lautaro al 92’. Busca el bicampeonato después de Qatar 2022. Messi lidera al equipo y ya tiene asistencia clave en la semi. Argentina dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza antes”, dijo la IA.



“La Roja de Luis de la Fuente eliminó a Francia 2-0 con goles de Oyarzabal de penal y Pedro Porro. Solo ha encajado 1 gol en todo el torneo. Vienen de ganarle también a Austria, Portugal y Bélgica. Lamine Yamal vs Messi será el duelo de la final”, añadió.

El pronóstico final

“Predicción y campeón: Argentina 2 - 1 España. Partido cerrado. España abre con gol de Lamine Yamal, pero Argentina lo da vuelta en el 2T con Lautaro y Messi. La albiceleste se corona bicampeona del mundo y suma su 4ta estrella”, sentenció la herramienta.



Como bien se puede notar, la inteligencia artificial predice que Argentina saldrá campeona del certamen orbital. Habrá que esperar si esto se cumple o no. Lo único cierto es que será un choque que paralizará al planeta.