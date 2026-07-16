Lamine Yamal, la gran estrella de la selección de España, no entrenó este jueves 16 de julio por una molestia que arrastra. Pedro Porro, por la misma razón, no acompañó a sus compañeros en la práctica.



Aunque no ha tenido el mejor rendimiento durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, Lamine Yamal es una pieza inamovible en el equipo de Luis de La Fuente.

La molestia de Lamine

La figura del FC Barcelona sufrió un problema en uno de sus tobillos en la victoria del combinado ibérico ante la selección de Francia por las semifinales de la máxima fiesta del deporte rey.



Los hinchas de la selección de España esperan que el jugador pueda recuperarse de la mejor manera posible para que esté disponible para la gran final vs. Argentina del día domingo 19 de julio.

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Lamine y Pedro Porro

“Lamine Yamal y Pedro Porro siguen un plan específico de recuperación a tres días de la final del Mundial. Ambos futbolistas han saltado al césped, pero no se han ejercitado con el resto de sus compañeros. Eso sí, desde la RFEF transmiten tranquilidad, rebajan cualquier alarma y confían en que se incorporen progresivamente al trabajo con el grupo a partir de mañana viernes”, dice Mundo Deportivo.



“Porro sufrió una sobrecarga en el isquiotibial y Lamine Yamal arrastró un golpe y un pequeño problema en el tobillo derecho después de un mal apoyo en la última jugada del encuentro. En el entrenamiento de este jueves se le ha visto con un vendaje en el muslo izquierdo, justamente el que se lesionó antes de la Copa del Mundo”, añade.

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Lamine jugaría la final

Se espera que este viernes 17 de julio, Lamine Yamal pueda entrenar a la par de sus compañeros. Según lo que reporta la prensa ibérica, no habría lío para que el jugador sea titular en la gran final y se enfrente a Lionel Andrés Messi.



“El resto de los 24 internacionales se ha entrenado con total normalidad en Melanie Lane Training Grounds, las instalaciones del New York Red Bulls de la MLS, escenario de la primera sesión de España en Nueva Jersey, donde el próximo domingo disputará la final del Mundial frente a Argentina”, sentenció Mundo Deportivo.





