Después del Argentina vs. Inglaterra, por las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se presentó un hecho bastante particular en plena zona mixta.



El compromiso, como es bien sabido, acabó 2 goles a 1 a favor del combinado argentino, que jugará otra final. Anthony Gordon puso la apertura en el marcador para los ingleses. Enzo Fernández empató para los sudamericanos y Lautaro Martínez, con un remate de cabeza, sentenció la agónica e histórica victoria.

Lo que pasó con Messi

Tras el juego, como es habitual, los protagonistas son abordados por periodistas de diferentes medios en zona mixta. Allí sucedió lo inesperado y el astro Lionel Andrés Messi fue el gran protagonista junto a un jugador inglés.



El exjugador del FC Barcelona de España y PSG de Francia charlaba con la prensa de manera normal sobre la clasificación de la selección de Argentina a la gran final de la máxima fiesta del deporte rey. Justo cuando el 10 hablaba, pasó detrás de él el defensa británico Marc Guéhi.

Lea también Esto dijo Carlos Antonio Vélez sobre el árbitro del Argentina vs. Inglaterra

El video de lo sucedido

Marc, sin rodeos y de una forma destacable, le deseó al jugador del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos mucha suerte para el partido de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Messi, también con nobleza, interrumpió levemente sus palabras a la prensa y se dirigió al futbolista de la selección de Inglaterra.

“Gracias, nos vemos”, dijo Lionel Andrés Messi tras el saludo y mensaje de su rival en zona mixta. El video del momento, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter. Muchos comentarios se han generado.

Una final para la historia

La selección de Argentina de Leo Messi se tendrá que medir contra la España de Lamine Yamal el próximo domingo 19 de julio en el estadio de Nueva Jork Nueva Jersey para definir el campeón del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El partido se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN y de la aplicación del Canal RCN. Todos los detalles, además, se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online. Se espera un choque entretenido de inicio a fin.