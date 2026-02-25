Argentina vs Paraguay EN VIVO, 25 de febrero: hora y canal Sudamericano Femenino Sub-20

La clasificación para el Mundial de Polonia en la categoría Sub-20 y queda por definir a dos clasificadas más después de que Brasil y Ecuador sellaran los boletos. Paraguay, Venezuela, Colombia y Argentina siguen con esperanzas de acompañar a las brasileñas y ecuatorianas para afrontar la Copa del Mundo.

Cerrando la fecha de este miércoles 25 de febrero estará el encuentro entre Argentina y Paraguay que promete mucho, especialmente con la necesidad que tienen las argentinas que están en el fondo de la tabla con apenas una unidad, mismas que Colombia.

Las dos selecciones están necesitadas en busca de sellar la clasificación. Argentina no ha visto claridad a diferencia de lo hecho en la fase de grupos liderando su zona, y, en este Hexagonal Final han sumado apenas una unidad igualando con Venezuela. Luego perdieron con Ecuador y ante Brasil, este último por goleada que las deja mal paradas en la diferencia goleadora.

Por su parte, Paraguay luce más cómodo en la clasificación general gracias al triunfo con Venezuela y el empate con Colombia para sumar cuatro unidades. La victoria los podría dejar con siete puntos en el mismo lugar que Ecuador y sería un cierre de infarto entre los dos seleccionados viéndose las caras.

Si Paraguay se queda con la victoria estaría un paso más cerca de la zona de clasificados para el Mundial. Si Argentina suma podría salir del fondo de la tabla e ilusionarse con la clasificación para el Mundial de Polonia en septiembre.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA VS PARAGUAY POR EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 ESTE MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO

El partido entre Argentina y Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub-20 se desarrollará este miércoles 25 de febrero a partir de las 8 de la noche, horario de Colombia y 10 de la noche para Argentina y Paraguay. El juego se podrá ver por la app del Canal RCN y DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ARGENTINA VS PARAGUAY

Colombia, Ecuador y Perú: 8:00 P.M.

México: 7:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 9:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 P.M.