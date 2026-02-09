Argentina vs Perú EN VIVO, 9 de febrero: hora y canal Sudamericano Femenino Sub-20

Este lunes 9 de febrero se está jugando la tercera jornada del Sudamericano Femenino Sub-20 en Paraguay. El Grupo B continúa con los vibrantes partidos entre Argentina vs Perú y Ecuador contra Bolivia. Podría haber una eliminada en caso de que las bolivianas caigan ante las ecuatorianas.

Argentina descansó en la primera fecha y en el partido pasado de la segunda jornada sacó adelante el resultado superando a Ecuador con un marcador de 1-2. Esta selección ‘Albiceleste’ tiene a jugadoras que han actuado en el combinado de mayores como Kishi Núñez y Annika Paz, justamente, las dos goleadoras frente a la ‘Tri’.

Por su parte, Perú viene de descansar en la segunda fecha, y en su debut en la jornada inicial también celebró de a tres al superar a Bolivia con un marcador de 0-2. Sin duda alguna, por estos antecedentes de las dos selecciones que se verán las caras, se especula un gran partido entre ganadoras.

Quien gane podrá tomar el liderato compartido con Brasil, dado que las brasileñas no verán acción en esta tercera jornada por tener fecha libre. Vale la pena acotar que, en este torneo continental, clasifican tres selecciones de cada grupo para jugar un Hexagonal Final. Las cuatro selecciones que mayor cantidad de puntos sumen en esa instancia definitiva sellarán la clasificación al Mundial de Polonia en septiembre.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA VS PERÚ ESTE LUNES 9 DE FEBRERO POR EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20

El encuentro del Grupo B del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Argentina y Perú se desarrollará en el Estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad Villa Elisa de Paraguay. A partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia y Perú, y 6 de la tarde de Paraguay y Argentina rodará el balón. Se podrá ver el compromiso por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ARGENTINA VS PERÚ

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.