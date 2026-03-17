Beccacece se iría de Ecuador para cumplir un deseo: “Siempre lo he soñado”

Ecuador ultima los detalles para enfrentar a la selección de Costa de Marfil en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Además, tendrá vibrantes duelos en el certamen mundialista enfrentando a Curazao, una selección nueva en el camino de Sebastián Beccacece y luego cerrará la fase de grupos contra Alemania.

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Sebastián Beccacece se ha ganado grandes críticas después de las Eliminatorias Sudamericanas en el que Ecuador quedó segunda en la tabla de posiciones con 29 unidades, producto de ocho victorias, ocho empates y dos derrotas. Fue la selección que menos partidos perdió, que menos goles recibió, pero también tuvo muy poco gol a favor.

Ese es el tema que afana a los hinchas, dado que no encuentran argumentos en el seleccionado ecuatoriano más allá de Enner Valencia. Si el delantero del Pachuca no está, Sebastián Beccacece carece de un goleador y en estos últimos meses espera encontrar otro delantero que pueda competir con Valencia.

En medio de la preparación para el Mundial de 2026, Sebastián Beccacece se sinceró y referenció que le gustaría dirigir en un equipo argentino. Siempre ha sido su sueño y anhela cumplirlo en los próximos años.

EL SUEÑO DE SEBASTIÁN BECCACECE ESTARÍA LEJOS DE ECUADOR

Los hinchas piden un cambio desde la dirección técnica para el Mundial, pero Francisco Egas confía plenamente en el argentino para poder hacer una muy buena Copa del Mundo. Ecuador debe reaccionar en este certamen con la necesidad de llegar lejos y para que Sebastián Beccacece pudiera ganarse más el gusto de los aficionados.

Hoy por hoy, a falta de tres meses para el Mundial, la selección ecuatoriana divide a muchos aficionados, algunos que están a favor del argentino, otros que se oponen y que esperan el cambio. Pues bien, seguramente será después de la cita orbital, pero la ‘Tri’ ya conoce el sueño de su actual entrenador.

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En los últimos días, Sebastián Beccacece estuvo en ‘Para qué te traje’ y afirmó que su anhelo de siempre ha sido dirigir a Newell’s Old Boys en su país. Esto se podría lograr después de que termine el Mundial, aunque, si le va bien, podría ganarse la confianza de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para continuar en el proyecto para el 2030.

No obstante, dejó claro que tiene todavía ese anhelo con el equipo rosarino, “siempre lo he soñado (sobre dirigir a Newell’s). Pero cuando he tenido la posibilidad, por un tema de sentir que no se dieron las condiciones, no he aceptado. Son lugares que uno siente mucho. En todos los escenarios, no es lo mismo fallar en u lugar donde hay ese compromiso desde que naces, a un lugar que vas conociendo. Veremos si en algún momento nos animamos”.

LA IDEA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DESPUÉS DE SEBASTIÁN BECCACECE

Francisco Egas le ha dado la confianza completa a Sebastián Beccacece como el entrenador encargado para este Mundial y para lo que viene. Sin embargo, la salida de Egas se puede dar a finales del 2026 con las elecciones presidenciales en la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Esteban Paz y Miguel Ángel Loor que han sido posibles candidatos para tomar la presidencia estarían completamente en contravía de lo que ha pensado Francisco Egas. Saldría Sebastián Beccacece que posiblemente podría cumplir ese sueño con Newell´s Old Boys y el que llama la atención de Paz y de Loor es Guillermo Almada, entrenador uruguayo del Real Oviedo.

EL CAMINO DE SEBASTIÁN BECCACECE CON ECUADOR EN EL MUNDIAL

El sorteo del Mundial de 2026 dejó a Ecuador emparejado con un grupo complejo con Costa de Marfil, selección con la que debutará, luego enfrentará a Curazao y cerrará su zona con Alemania. Ese último partido será crucial, dado que las dos selecciones podrían ya estar clasificadas.

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Antes de viajar a Estados Unidos, la selección de Ecuador tendrá una gira por Europa en España enfrentando a Marruecos y luego irá a Países Bajos para medirse con dicho equipo en la Fecha FIFA de marzo.

Los partidos contra Costa de Marfil, Curazao y Alemania se jugarán en Filadelfia, Kansas y en Nueva Jersey respectivamente. Ese será el camino de Sebastián Beccacece con Ecuador en este 2026.