¿Armani será titular ante Tigres? Anunciaron la decisión

Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, volverá a la acción de manera oficial en las horas de la noche de este martes 28 de julio.

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Armani fu convocado

En el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, que se espera esté a reventar, el conjunto verdolaga se tendrá que ver las caras con Tigres FC por el partido de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay, torneo que reúne a los equipos de la primera con los de la segunda división.



Para este cotejo, el director técnico de la escuadra paisa, Lucas Fidolo González Vélez​, convocó al experimentado portero argentino Franco Armani. Muchos hinchas de Atlético Nacional se preguntan si el guardameta saldrá como titular en el juego o no.

¿Titular o suplente?

Y bien, el mismo entrenador del club antioqueño respondió el interrogante. En entrevista con Win Sports, Lucas afirmó que el portero no será titular. “Es posible que juegue, pero seguro no va a ser titular”, expresó, sin rodeos.



En la misma entrevista, el DT habló sobre la plantilla verde. “Estamos muy contentos, hay jugadores muy buenos. Uno se da cuenta, por la capacidad que tienen ellos, de aplicar la información que uno está compartiendo. Creo que la evolución ha sido rápida. Desafortunadamente, no hemos tenido muchos partidos para evaluar cómo van asimilando la idea”, dijo.

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Los posibles refuerzos

También hizo referencia a Andrés Reyes, quien suena para llegar al club. “Andrés es un excelente jugador, salió de acá, fue formado acá, jugó con Alexis. Desde el punto de vista, no solo de fútbol, sino personal, también tenemos una muy buena referencia. Es un jugador que está en carpeta; necesitamos un central, sobre todo que, si llega, sea muy fuerte en los juegos defensivos. Es una opción”, señaló.



“Elías es un gran futbolista y un gran chico, estuvo con nosotros en Central Córdoba. Es un chico al que le entregaron la diez de Vélez siendo muy joven y eso no pasa con muchos futbolistas. Tiene mucha calidad; es un jugador que perfectamente podría jugar en Atlético Nacional. Esperemos a ver si puede ser una opción”, añadió sobre Elías Cabrera, quien también suena para arribar a Nacional.







