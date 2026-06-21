Minuto 58 y Bélgica atacaba a Irán. El partido 0 a 0, momento clave para marcar la apertura en el marcador. Jugada peligrosa del equipo europeo y el mundo entero pensó que la acción terminaría en gol.

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¿La mejor atajada del Mundial 2026?

Sin embargo, Alireza Beiranvand tenía otro plan. El arquero de la selección de Irán, estando en suelo y tras un remate de un jugador rival, sacó la mano como pudo y se mandó la mejor atajada, por el momento, del certamen orbital.



Nadie podía creer lo que se presentó en el estadio de Los Ángeles, que contó con una muy buena presencia de hinchas. Alireza Beiranvand salvó de manera increíble a su selección. Muchos amantes del deporte rey celebraron la acción.

Sigue en curso la segunda jornada

El compromiso entre belgas e iraníes correspondió a la segunda jornada del grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



“Los gigantes europeos y la potencia asiática se enfrentarán en el ecuador del Grupo G en el Estadio Los Ángeles. El equipo belga llega tras un empate ante Egipto que le apremia para lograr su primera victoria en esta Copa Mundial 2026 si quiere lograr el objetivo de acabar como primera de grupo. Por su parte, Irán también empató con Nueva Zelanda y necesita puntos si quiere estar en los dieciseisavos de final”, indicó la FIFA previo al cotejo.

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Los duelos que restan

La segunda fecha de la máxima fiesta del deporte rey avanza con una muy buena cifra de goles. En el primer duelo de este domingo 21 de junio, la selección de España venció 4 tantos a 0 a Arabia Saudita.



Más tarde, a las 5:00 p. m., la selección de Uruguay, por el grupo H, se tendrá que enfrentar a Cabo Verde. En el último cotejo del día, Nueva Zelanda medirá fuerzas con Egipto.

