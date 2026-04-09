Arriero Herrera habló sin rodeos sobre su salida en Once Caldas

Cuando todo parecía que Once Caldas ya habría encontrado el camino ideal para ser candidato a quedarse con el título del certamen de apertura 2026, el rendimiento comenzó a bajar poco a poco y la continuidad del Arriero Herrera se habría puesto en duda.

A pesar de haber disfrutado de una buena racha de resultados positivos en el inicio de la Liga Betplay y los cuales le permiten mantenerse dentro de los ocho mejores equipos de la competencia que quieren su clasificación a la siguiente instancia, lo que se ha evidenciado en los últimos duelos es bastante cuestionable y el Arriero Herrera salió a dar la cara con respecto a lo que está ocurriendo.

Arriero Herrera no se guardó nada con respecto a su futuro en Once Caldas

Once Caldas ha venido de más a menos en la Liga Betplay, ya que completó su cuarto partido consecutivo sin sumar de a tres puntos, situación preocupante para los fanáticos que incluso también tuvieron que sufrir una goleada como locales ante Millonarios.

Frente a esta desastrosa situación, quien ha tenido que cargar con todo el peso de las criticas y malos comentarios ha tenido que ser el director técnico, el 'Arriero' Herrera', quien no pudo mantener el equipo e idea de juego ganadoras para afianzarse en la competencia.

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El estratega antioqueño decidió dar la cara frente a esta lluvia de criticas y de paso ponerle fin a las especulaciones que hay con respecto a su continuidad con el equipo, dando a entender que se quedaría porque quiere sacar campeón al Once Caldas sin importar los malos momentos que se han venido pasando.

"Quiero ser muy claro con todos: desde que vine acá, quiero salir campeón con el Once. Estoy orgulloso de mis jugadores, de mi afición y de mis directivos. Las críticas son iguales para todos. Me han criticado en Medellín, Cali, Cartagena... uno está acostumbrado a eso. Acá están inventando cosas. Por eso digo: inventen, inventen, que yo sigo firme con mi grupo".

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Próximo partido del Arriero Herrera con Once Caldas

El siguiente reto de Hernán Dario Herrera al mando de Once Caldas será en el marco de la fecha 16 cuando se enfrente ante Deportivo Pereira en condición de visitante.

El encuentro que se llevará a cabo el viernes 10 de abril, sobre las 15:.30 hora Colombia, en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, será definitivo para la clasificación del 'blanco blanco' a la siguiente instancia de la competencia.

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Once Caldas en la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026 en el mando del Arrierro Herrera

El estratega de 68 años ha llevado al equipo que encabeza el goleador, Dayro Moreno, a estar a la cuarta casilla del certamen local con 25 puntos tras haber completado seis victorias, siete empates y tan solo dos derrotas.