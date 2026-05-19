Arsenal acabó la espera en Premier League: ¿Hace cuánto no quedaba campeón?

Esta tenía que ser la vencida después de varias ocasiones en las que el Arsenal empezaba de gran manera la Premier League y, tras la intensidad de la liga inglesa, perdía terreno para quedar relegado en la clasificación. Era la tendencia que estaba sucediendo en anteriores oportunidades.

El Arsenal fue uno de los mejores clubes a lo largo de la temporada, no solo en la Premier League sino en Europa. El equipo londinense tendrá la oportunidad de revalidar lo hecho en este 2026 el próximo sábado 30 de mayo cuando enfrenten al Paris Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League.

Aunque los ‘Gunners’ tuvieron momentos de tropiezos, el Manchester City no logró acercarse. En la última fecha, la igualdad con el Bournemouth dejó la Premier League definida para los oriundos de Londres que alzaron la copa después de una larga espera de poco más de dos décadas.

LA ÚLTIMA VEZ QUE EL ARSENAL QUEDÓ CAMPEÓN EN LA PREMIER LEAGUE

Arsenal mantuvo la primera posición de la Liga de Inglaterra con 82 puntos sacando una diferencia de cuatro unidades frente al Manchester City. A falta de una fecha para acabar el rentado inglés, ya no pueden igualarlos o superarlos. Bajo ese panorama, Mikel Arteta se quedó con la gloria después de años intentando ser campeón.

Para hablar de la última vez que el Arsenal alzó una Premier League hay que remontarse a la temporada 2003/04 en una época dorada en la que decidieron la liga de manera anticipada con 11 puntos de ventaja frente al Chelsea que fue el subcampeón. Los ‘Gunners’ ganaron el título con 90 unidades, mientras que los ‘Blues’ fueron segundos con 79.

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Además, en ese torneo, el Arsenal fue el único club que no perdió ningún partido con 26 victorias y 12 empates. 22 años de espera para volver a gritar campeones con Mikel Arteta que ya suma su séptimo año en el banquillo de los londinenses. El último entrenador en quedar campeón fue Arsene Wenger que dejó huella en el club con más de 20 años dentro del banquillo.

Mikel Arteta ya deja huella también en el Arsenal y puede ser el entrenador ganador de la Champions League dependiendo de lo que pase en el vibrante duelo de la final ante el Paris Saint-Germain el sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

LA NÓMINA CAMPEÓN DEL ARSENAL EN EL 2004

Hace 22 años, el Arsenal tenía una gran plantilla con varios nombres que dieron de qué hablar en su época. Entre ellos, el guardameta Jens Lehmann, los defensores Ashley Cole, Sol Campbell, Kolo Touré, Gaël Clichy, Patrick Vieira como el capitán, Robert Pirés, Freddie Ljungberg, Gilberto Silva, Cesc Fábregas y delanteros legendarios como Thierry Henry, Dennis Bergkamp, José Antonio la ‘Perla’ Reyes y Nwankwo Kanu.

Durante esa temporada, Thierry Henry se quedó con la primera posición de la tabla de goleadores. Marcó 30 goles en 37 partidos sacando ocho goles de ventaja frente a Alan Shearer del Newcastle United. 22 años después, el goleador del Arsenal fue Viktor Gyökeres con 14 anotaciones, pero no fue el máximo artillero del torneo.

En esta temporada, el Arsenal campeón tiene a grandes figuras como Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Declan Rice, Gabriel Jesús, William Saliba, Bukayo Saka, Kai Havertz, entre otros jugadores que dieron de qué hablar en este año y a lo largo de las últimas ediciones de la Premier League.