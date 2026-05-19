Manchester City le entregó la Premier League al Arsenal: empate vs Bourneouth acabó la sequía 'Gunner'

El Arsenal conquistó la Premier League 2025-2026 este martes tras el empate del Manchester City (2º) en la cancha del Bournemouth (1-1), poniendo así fin a una sequía de títulos ligueros desde 2004.

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Los Gunners, que cuentan con cuatro puntos más que los Citizens de Pep Guardiola a falta de una fecha para el final del campeonato inglés, toman el relevo del Liverpool, ganador de la anterior edición de la Premier.

La consecución del título este martes concede a los hombres de Mikel Arteta la posibilidad de centrarse exclusivamente en la final de la Liga de Campeones que disputarán el sábado 30 de mayo ante el PSG en Budapest, aunque antes visitarán al Crystal Palace en un partido ya sin nada en juego.

ELI JUNIOR KROUPI PUSO EN PROBLEMAS AL MANCHESTGER CITY

Sin duda alguna, el Arsenal tiene que agradecerle a Eli Junior Kroupi, la joya de Francia que cuenta con 19 años y con tres nacionalidades posibles para poder representar a los franceses, a Costa de Marfil o a Portugal. El delantero acaba de rechazar a la selección lusa y decidió la Premier League.

Manchester City necesitaba sumar de a tres para seguir con vida y para apretar la última fecha de la Premier League en busca de aspirar a quedar campeón. Los 'Gunners' necesitaban que Bournemouth les diera una mano para acabar la sequía que los rodeaba desde hace años.

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Con esto en mente, el gol de Eli Junior Kroupi decidía la Premier League a favor del Arsenal. Manchester City intentó varias veces llegar a igualar el marcador con remates, pero no tuvieron la suerte sino hasta el último minuto.

En los minutos de agregado, Manchester City marcó un gol con Erling Haaland que emparejó las acciones, pero no fue posible quedarse con la victoria que les hubiese ayudado a apretar la Premier League,

MANCHESTER CITY BUSCA REVANCHAS EN LA SIGUIENTE TEMPORADA

Después de perder el título, Manchester City tendrá la oportunidad de ir por la Champions League y la Premier League de la siguiente temporada, ya sea con Pep Guardiola o con otro entrenador después del subcampeonato en el 2025/26.

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Pep Guardiola evitó hablar de su salida de la institución, pero todo parece indicar que no seguiría. En su lugar llegaría Enzo Maresca al que lo buscarían para continuar con lo hecho por el entrenador español.

En esta Premier League, Manchester City estuvo pocas veces en la primera casilla que terminó en manos del Arsenal que sacó el título después de 22 años. En la siguiente temporada necesitarán sacar ventajas desde las primeras fechas para mantener la regularidad en la liga inglesa.