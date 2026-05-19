Arsenal campeón de la Premier: así quedaron los clasificados a competencias europeas

Queda una fecha de la Premier League con partidos que solo decidirán al último club descendido y los clasificados a las copas internacionales con puestos por definir en la Champions League, la UEFA Europa League y en la Conference League.

Tras las 38 fechas y una combinación que se dio en el partido entre el Bournemouth y el Manchester City, el Arsenal quedó campeón con 82 unidades. Tuvieron que esperar 22 años para volver a levantar la Premier League, algo que no sucedía desde el 2004 con una época dorada de los ‘Gunners’.

El Arsenal fue uno de los mejores clubes a lo largo de la temporada, no solo en la Premier League sino en Europa. El equipo londinense tendrá la oportunidad de revalidar lo hecho en este 2026 el próximo sábado 30 de mayo cuando enfrenten al Paris Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League.

Para definir las clasificaciones a las competencias europeas, la Premier League tiene cinco cupos definidos, la Europa League da dos cupos para la fase de la liga, y un solo puesto para la Conference League. Quedan todavía aspectos por decidir en la jornada 38.

ASÍ ESTÁN LOS CLASIFICADOS A COMPETENCIAS INTERNACIONALES DE EUROPA

Con el título del Arsenal, los ‘Gunners’ fueron los primeros en quedar clasificados para la Champions League, y podrían revalidarlo si levantan la ‘Orejona’ en esa final ante el Paris Saint-Germain. Además, el Manchester City, Manchester United y Aston Villa también tienen sus respectivos cupos definidos a la Liga de Campeones.

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Quedaría por definir el último cupo que saldrá del Liverpool o el Bournemouth. Los ‘Cherries’ necesitarían ganar por una gran diferencia de gol y que los de Anfield pierdan por varios goles. Por ahora, los ‘Reds’ ya definieron por lo menos estar en Champions o en la Europa League.

Por el lado de la Europa League que serán solo dos cupos, el Crystal Palace podría clasificar a esa competencia si queda campeón de la UEFA Conference League jugando la final ante el Rayo Vallecano. Habría un tercer clasificado en ese caso, además del Bournemouth y el Brighton & Hove Albion que pelean por esos puestos.

Bournemouth ya tiene decidido su clasificación a una competencia europea, sea Champions o Europa League. Brighton tendrá que sumar de a tres en el último partido para quedarse con ese cupo. Las ‘Gaviotas’ podrían quedarse sin nada si pasan algunos resultados.

Y es que, Chelsea en este momento está en zona de Conference League y podría sellar la clasificación a la Europa League si suma de a tres en la fecha 38. Detrás de los ‘Blues’ están Brentford y Sunderland que tienen chances de jugar la Liga de Conferencia en el 2026/27.