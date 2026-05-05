Koke estalló tras ser eliminados por Arsenal en Champions: "Muy dolidos, muy jodidos"

Finalmente se dio a conocer al primer finalista de la edición 2025/2026 de la Champions League luego del duelo entre Arsenal y Atlético de Madrid, el cual dejó un par de emociones pendientes, pero también al equipo inglés como uno de los equipos que estará en la gran final del certamen.

El Arsenal FC selló su clasificación tras imponerse 1-0, con anotación de Saka, en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League, en un duelo intenso y cargado de tensión disputado en el Emirates Stadium. Siendo este motivo de alegría para todos los fanáticos, jugadores y cuerpo técnico del club, pero también de tristeza y enojo para los de Atlético, tal como ocurrió con Koke, capitán del 'colchonero'.

Koke no se guardó nada tras la eliminación del Atlético Madrid

El único gol del compromiso llegó en el cierre de la primera mitad, en una jugada que reflejó la insistencia del equipo inglés. Trossard sacó un potente remate de pierna derecha desde afuera del área, Oblak dejó la pelota viva y Saka fue quien terminó rematando para conseguir el primer y unido tanto, el cual terminó siendo suficiente en una eliminatoria que se definió por detalles.

El tramo final del encuentro estuvo marcado por la tensión y la intensidad propias de una semifinal europea. El Arsenal manejó los tiempos del partido con inteligencia, evitando riesgos innecesarios y cerrando los espacios para impedir cualquier sorpresa del rival.

Con este resultado el Atlético de Madrid se despidió de la oportunidad de volver a jugar una final de la Champions League y varias de sus figuras salieron decepcionadas con el resultado, tal como fue el caso de Griezmann, que jugaba su última semifinal antes de salir hacia Orlando City, y Koke, capitán del 'colchonero' que dejó un contundente mensaje.

“Muy dolidos, muy jodidos, pero orgullosos de mi equipo, de mi gente. Lo hemos dado todo. Hemos tenido ‘chances’ de hacer goles. No ha querido entrar, en el partido de ida pasó lo mismo. Les hemos puesto contra las cuerdas en muchos momentos de la eliminatoria. El fútbol es contundencia y ellos han sido más contundentes que nosotros y justo vencedores de pasar".

¿Cuándo se define al finalista de la llave entre Bayern Múnich vs PSG?

El otro finalista de esta edición del certamen se definirá el miércoles 6 de mayo sobre las 14:00 hora Colombia en el Estadio Allianz Arena, escenario deportivo que será testigo de un auténtico duelo de titanes en donde el cuadro alemán está obligado a darle vuelta a la serie que está 5-4.

¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Champions League 2025/2026?

La final de la UEFA Champions League 2025/2026 se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, un moderno escenario con capacidad para más de 67.000 espectadores que albergará por primera vez el partido más importante del fútbol europeo a nivel de clubes; el encuentro está programado para jugarse en horario de la tarde en Europa (alrededor de las 18:00 CET), lo que corresponde aproximadamente a las 11:00 a. m. en Colombia, en una jornada que marcará el cierre de la temporada y definirá al nuevo campeón del continente.