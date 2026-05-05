Arsenal eliminó a Atlético y está en la final de la Champions: goles y resumen

Arsenal se convirtió este martes 5 de mayo en el primer finalista de la UEFA Champions League al derrotar en el partido de vuelta de la ronda semifinal 1-0 a Atlético de Madrid y con un marcador global de 2-1 imponerse en la serie.

Los británicos se impusieron gracias a una anotación de Bukayo Saka en el minuto 44.

Arsenal dio el golpe

En el primer tiempo, Arsenal aprovechó la única opción clara de gol para anotar y sacar ventaja en la serie.

Desde el pitazo inicial, los 'gunners' tomaron el control del balón y arrinconaron al Atlético de Madrid en su propio arco con el objetivo de abrir marcador.

Declan Rice fue el eje de Arsenal en la mitad de la cancha, mientras que Bukayo Saka fue el hombre más desequilibrante en el frente de ataque.

A pesar de dominar el esférico, los británicos no pudieron generar peligro y solo hasta el minuto 44 encontró el espacio para anotar.

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Después de una acción colectiva, la pelota quedó en poder de Leandro Trossard, quien controló la pelota dentro del área y se hizo un espacio para rematar de derecha.

Sin embargo, el disparo de Trossard fue atajado por Jan Oblak, pero el rebote quedó en la zona de peligro en donde apareció Bukayo Saka para ganarle la posición a un defensa de Atlético de Madrid y con un certero remate de zurda logró el 1-0 del partido y el 2-1 en el marcador global.

Atlético intentó y Arsenal aguantó

En el segundo tiempo, Atlético de Madrid saltó al gramado del Emirates Stadium con el objetivo de empatar el compromiso y la serie.

Sin embargo, los españoles, a pesar de dominar el esférico, no encontraron la fórmula para superar el orden defensivo de Arsenal.

Los colchoneros solo se aproximaron con débiles remates de media distancia que no incomodaron a David Raya

Por otro lado, Arsenal no de desordenó y con tranquilidad trabajó el partido para defender el marcador favorable y quedarse con la clasificación.

Enel final, los británicos aguantaron las arremetidas de Atlético de Madrid para confirmar la clasificación a su segunda final de la UEFA Champions League en la historia del certamen.