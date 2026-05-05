En tan solo unas horas, Arsenal de Inglaterra va a recibir al Atlético de Madrid de España por el partido de vuelta de las semifinales de la Uefa Champions League, el torneo de clubes internacional más importante y competitivo del planeta.



La serie, como bien se sabe, está 1 a 1. La llave está completamente abierta y muchos hinchas ya se preguntan por cuál será el marcador final del encuentro. Pues bien, esta cuestión la resolvió la inteligencia artificial.

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Los factores

La herramienta se encargó, para justificar su respuesta, de hacer un análisis sobre el equipo que clasificaría a la gran final del torneo, que será el cierre de temporada en el viejo continente a nivel internacional.



La inteligencia artificial, de manera contundente, señaló que Arsenal FC, que es dirigido por Mikel Arteta, se terminará clasificando a la final de la Liga de Campeones de Europa, que se va a llevar a cabo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

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La localía

“Factor Localía. El Emirates será una caldera. En esta Champions, los Gunners han demostrado una solidez defensiva brutal en casa, y tener a su gente a favor tras haber rascado el empate en Madrid les da un plus de confianza”, indicó la IA.



La herramienta, además, hizo referencia al gran momento por el que está pasando el centro delantero de origen sueco Viktor Einar Gyökeres. El atacante podría terminar siendo crucial en el partido de este martes.

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La dinámica de juego...

“Dinámica de juego. Aunque el Atleti es el rey de la supervivencia, el Arsenal tiene una fluidez colectiva que, si logra imponerse en los primeros 20 minutos, puede desgastar mentalmente al bloque bajo de Simeone”, sentenció.



Habrá que esperar para conocer si la predicción de la inteligencia artificial se cumple o no. El cotejo comenzará sobre las 2:00 p. m., hora colombiana. Se espera, así como en la ida, un compromiso apretado de inicio a fin. Seguramente, el equipo que menos errores cometa sea el que se terminará clasificando.