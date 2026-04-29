Atlético de Madrid y Arsenal empataron en las semis de Champions: goles y resumen

Atlético de Madrid y Arsenal protagonizaron un emocionante empate 1-1 este miércoles 29 de abril en el partido de ida de la ronda semifinal en la UEFA Champions League.

Viktor Gyokeres abrió el marcador por los británicos, mientras que Julián Álvarez igualó para los españoles.

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Arsenal sorprendió en el primer tiempo

En los primeros 45 minutos, Arsenal sorprendió al tomar el control del balón y arrinconar en su propio terreno a Atlético de Madrid, que se replegó y solo pudo reaccionar con rápidos contragolpes.

Los británicos abrieron el marcador de en el minuto 43, después de que el árbitro central sancionara como falta y penal una polémica acción sobre Viktor Gyokeres dentro del área.

A pesar de los reclamos, el propio Viktor Gyokeres se encargó de ejecutar y convertir el penal para poner el 1-0.

Atlético reaccionó en el segundo tiempo

En el inicio del segundo tiempo, el Atlético de Madrid saltó al gramado del estadio Metropolitano con el objetivo de lograr el empate y hasta pasar por encima del rival.

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La avalancha de los dirigidos por Diego Simeone encontró su premio en el minuto 55, después de que se sancionara como mano y penal una acción de Ben White dentro del área.

El argentino Julián Álvarez fue el encargado de cobrar la infracción y poner el 1-1.

Atlético de Madrid siguió presionando a Arsenal hasta el punto de adueñarse del control del balón. Los españoles ocuparon todos los espacios e impidieron que los británicos tuvieran secuencias de pases.

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Julián Álvarez y Antoine Griezmann fueron determinantes en la ofensiva colchonera, que por ocasiones no pudo vulnerar el trabajo del guardameta David Raya.

Con esta igualdad, el clasificado a la gran final de la UEFA Champions League se conocerá el martes 5 de mayo en Londres.