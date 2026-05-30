¿Es el PSG el mejor equipo del Mundo?

Se acabó la temporada en Europa con las victorias del Aston Villa y del Crystal Palace en la Europa y Conference League, mientras que el Paris Saint-Germain volvía a dar un golpe en la historia reciente de la Champions con Luis Enrique en la cabeza deteniendo la ambición del Arsenal que quería ganar por primera vez una edición de la Liga de Campeones.

El PSG cambió completamente desde que Luis Enrique tomó el mando. Su filosofía se convirtió en una máquina de presión y en una contundencia clara, si no, pregúntenle al Inter de Milan que fue uno de los primeros en sufrir ese atosigamiento por parte de los franceses en la final de la Champions pasada y al Real Madrid en el Mundial de Clubes.

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Sin duda alguna, Paris Saint-Germain ya se metió a los libros de la historia de la Champions League con dos títulos de esta competencia y con un juego vistoso que quedará en la memoria de los fanáticos del fútbol. Sin esas figuras como Kylian Mbappé, Lionel Messi o Neymar, encontraron la gloria con Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ousmane Dembélé.

¿PARIS SAINT-GERMAIN, EL MEJOR DEL MUNDO?

Antes solo era el mejor de Francia sin discusión ganando todas las ediciones de la Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa de Francia. Le hacía falta la Champions League que consiguieron con Luis Enrique en el 2025 superando al Inter de Milan con un contundente 5-0.

Desde ese año, se empezó a consolidar como uno de los mejores clubes del mundo y en el camino por el Mundial de Clubes también querían demostrar que lo de la Champions no fue coincidencia. Los parisinos no tuvieron piedad con el Atlético de Madrid, ni tampoco con Bayern Múnich ni con el Real Madrid. Contra los dos clubes madrileños triunfaron con contundentes 4-0.

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Sin embargo, en la final, Chelsea se quedó con la victoria con un 3-0. PSG perdió la chance de ganar su primer Mundial de Clubes en la historia, justo después de quedar campeón de la Copa Intercontinental tras el cambio de sistema de la cita orbital entre equipos.

Un año después, PSG volvió a sacar el resultado adelante dejando por fuera al Bayern Múnich en las semifinales y al Arsenal en la final. Los parisinos ya suman sesenta títulos como equipo profesional hace rato superaron al Saint-Étienne en Francia por la Ligue 1, y, en la Liga de Campeones, se acercan al Real Madrid, dado que son los únicos clubes que han ganado dos ediciones seguidas.

LA SEGUNDA CHAMPIONS LO REVALIDA

Al Paris le costó meterse a los octavos de final, pues, en la fase de la liga no lograron quedarse en las primeras ocho casillas de clasificación directa. En los Play-Offs se midieron con el Mónaco y los dejaron afuera.

El camino de octavos de final en adelante para el Paris Saint-Germain fue de revanchas y de consolidación con un holgado 8-2 frente al Chelsea. Luego, un 4-0 con el Liverpool y un 6-5 contra el Bayern Múnich. Es decir, se midió con tres clubes que ya habían ganado Champions League más de una vez.

En la final, el PSG tuvo que afrontar el reto ante un club que buscaba su primera Champions como el Arsenal, pero los ‘Gunners’ no pudieron contra el elenco parisino. Dos Champions, y buscarán la tercera para el siguiente año.

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Por entrenador y jugadores como Ousmane Dembélé, Balón de Oro recientemente, y lo aplastante que ha sido el PSG en los últimos dos años, sin duda alguna, lo que construyeron hace algunas temporadas le va dando la categoría del mejor club del mundo.

Todavía está lejos del Real Madrid que tiene 15 Champions League, pero poco a poco va trazando su camino. Por jugadores, técnico, calidad, y los antecedentes en los dos últimos años lo dejan como el mejor del mundo listo para revalidarlo en la Copa Mundial de Clubes en diciembre.

Como si fuera poco, la IFFHS ya había premiado al Paris Saint-Germain en 1991 y en el 2025 como el mejor equipo del año. Bajo ese panorama, seguramente ahora en el 2026 el organismo de estadísticas también le dará ese reconocimiento al club por su corona de la Champions League.