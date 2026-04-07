Arsenal venció en la última al Sporting de Luis Suárez

El Arsenal dio un paso firme hacia las semifinales de la Liga de Campeones tras imponerse 0-1 al Sporting de Lisboa este martes 7 de abril en territorio portugués, en el juego de ida de los cuartos de final. Un gol agónico del alemán Kai Havertz en el minuto 91 marcó la diferencia en un duelo cerrado y de alta tensión.

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Desde el arranque, el compromiso dejó ver dos propuestas claras: el conjunto inglés apostó por el dominio del balón y el juego posicional, mientras que el cuadro luso se replegó y buscó hacer daño a través de transiciones rápidas por las bandas. Esa dinámica marcó el ritmo de un primer tiempo muy táctico.

La primera gran ocasión del partido fue para el Sporting, que encontró espacios con velocidad. Un pase preciso desde el fondo dejó mano a mano a un atacante local, pero el arquero David Raya respondió con una intervención notable que terminó enviando el balón al travesaño.

El equipo portugués insistió por los costados y volvió a generar peligro en los primeros minutos, obligando nuevamente a Raya a intervenir. Mientras tanto, el Arsenal trataba de imponer condiciones con el balón, apoyado en la distribución de Martin Ødegaard en la mitad de la cancha.

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A balón parado también avisó el conjunto londinense. Un centro peligroso estuvo cerca de convertirse en gol, mientras que otro intento terminó estrellándose en el larguero, reflejando lo apretado que estaba el trámite. Pese a ello, las opciones claras fueron escasas antes del descanso.

En la segunda mitad, el Arsenal adelantó líneas y ganó protagonismo. Sin embargo, el Sporting no renunció a su plan y siguió generando peligro en transiciones, incluyendo un remate cruzado que pasó cerca del arco defendido por Raya.

El conjunto inglés incluso llegó a celebrar un gol, pero la acción fue invalidada tras revisión del VAR por fuera de juego, manteniendo la igualdad en un partido que parecía encaminado al empate sin goles.

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En los minutos finales, el Sporting tuvo dos oportunidades claras para adelantarse, pero nuevamente apareció la figura de Raya, quien sostuvo a su equipo con intervenciones determinantes ante los intentos de los locales.

Cuando todo indicaba que el duelo terminaría en tablas, apareció Kai Havertz. Tras una jugada bien elaborada por el costado, el alemán definió dentro del área en el minuto 90+1 para silenciar Lisboa y darle al Arsenal una victoria clave.

¿Cuándo se juega la vuelta de Arsenal vs Sporting?

La serie se definirá el próximo miércoles 15 de abril en el Emirates Stadium, donde el ganador se medirá en semifinales al vencedor del cruce entre FC Barcelona y Atlético de Madrid.