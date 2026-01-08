Arsenal vs Liverpool EN VIVO, 8 de enero: hora y canal Premier League

La Premier League, la liga más competitiva del mundo vuelve a protagonizar un escenario que se ha repetido en anteriores ocasiones y, que, infortunadamente para el Arsenal, poco a poco se desploma cuando todo parece indicar que tienen absolutamente todas las opciones de regresar a un título.

Como ha sido la costumbre, el Arsenal está en la parte alta de la clasificación de la Premier League con 48 unidades. Ya le sacó cinco puntos de diferencia al Manchester City que sigue presionando en esa lucha por conseguir la primera plaza y el objetivo de quedarse con el título liguero.

En condición de local, el Arsenal tendrá una dura prueba ante el Liverpool. Sumar de a tres sería sacarle ocho puntos de ventaja al Manchester City que lleva dos partidos con igualdades que no estaban en los planes en busca de presionar por la cima del campeonato.

Liverpool, por su parte ha tenido varios baches a lo largo de lo que va de la temporada. Aunque arrancaron muy bien defendiendo el título recientemente conseguido, no pudieron mantenerse en la parte alta y sufrieron varias caídas y empates que empezaron a distanciar a los dirigidos por Arne Slot.

En las últimas dos fechas recientes, han sacado empates que impidieron que estuviera en una parte más alta del campeonato. Por ahora, son cuartos y la victoria no cambiaría en nada la posición de los ‘Reds’.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ARSENAL VS LIVERPOOL ESTE JUEVES 8 DE ENERO POR LA PREMIER LEAGUE

Este jueves 8 de enero, Arsenal recibe la visita del Liverpool en la Premier League. Con la necesidad de sacar diferencias en la cima del campeonato, los ‘Gunners’ necesitan sacar la victoria. Los ‘Reds’ esperan acercarse a las primeras tres plazas. El partido arrancará a las 3 de la tarde, horario de Colombia y se podrá ver por ESPN y por Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ARSENAL VS LIVERPOOL

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.