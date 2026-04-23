Arturo Reyes tomó drástica decisión tras los malos resultados con Pereira

El futuro de Deportivo Pereira en la presente edición de la Liga Betplay ya se definió y no logrará clasificar a la siguiente instancia de la competencia tras los malos resultados que ha venido sumando a lo largo de 17 partidos y en donde no han conseguido sumar ni una sola victoria.

Este deplorable rendimiento deportivo habría puesto "contra las cuerdas" a Arturo Reyes, quien no ha podido encontrar el camino del triunfo, pero si al culpable, él mismo, quien asumió lo que está pasando en cuanto a lo deportivo con el club y de paso tomó una decisión al respecto.

Arturo Reyes se quedará en Pereira para intentar solucionar la mala campaña

Deportivo Pereira no la pasa bien en la presente edición de la Liga Betplay, ya que a pesar de la reestructuración que se hizo en la plantilla, reforzándola con nuevos jugadores y un cuerpo técnico comandado por Arturo Reyes, pero el cual no ha podido implementar una idea de juego acorde que le dé buenos resultados.

El cuadro 'matecaña' se encuentra en la última casilla sin haber ganado ningún partido, hasta el momento, a lo largo de 17 fechas disputadas. Ahora, Pereira afronta un difícil predicamento con su entrenador, ya que Arturo Reyes dejó un contundente mensaje sobre su continuidad.

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El estratega samario ha dado de qué hablar antes del duelo ante Atlético Nacional, ya que no solo hizo un análisis previo del respectivo rival, sino que también fue claro con que quiere continuar en el club para recomponer el mal momento que han venido pasando.

"En una sola campaña es difícil que todo esto pase, pero lo más importante es no enfocarnos tanto en lasa excusas, en buscar culpables cuando aquí el responsable soy yo como entrenador, de la campaña y estamos buscando corregir todas las equivocaciones que hemos cometido en este semestre y tratar de solucionar algunos temas internos en cuanto al juego".

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Próximo de Arturo Reyes con Pereira

El siguiente enfrentamiento del estratega samario no será sencillo y tendría otra derrota prácticamente asegurada, ya que se enfrentará al vigente líder de la competencia, Atlético Nacional.

El 'matecaña' jugará en condición de local ante el equipo que comanda Diego Arias el sábado 25 de abril sobre las 16:00 hora local.

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¿Cómo le ha ido a Arturo Reyes al mando de Pereira?

El estratega samario de 56 años arribó a inicios de la presente temporada, pero no ha podido adaptar al equipo al ritmo de la competencia, lo que lo está dejando en la última casilla de la tabla de posiciones, con un rendimiento de siete empates y diez derrotas, sumando un total de tan solo siete puntos.