Char confirmó cuándo volverá Junior al Metropolitano

El semestre de apertura de la temporada 2026 trajo consigo varias sorpresas con el pasar de los días, incluyendo la salida de Junior del Metropolitano de Barranquilla tras una serie de remodelaciones que se llevaron a cabo por el bien de la ciudad, el equipo y todo el FPC.

El Metropolitano Roberto Meléndez no solamente es la casa de la Selección Colombia y un grande como lo es Junior de Barranquilla, sino que también formará parte de los planes de Conmebol para albergar la final de la Copa Sudamericana 2026, por lo que se estarían haciendo adecuaciones en todo el escenario deportivo que ya tendría mecha de reinauguración.

Alejandro Char reveló cuando estaría listo el Metropolitano

La gran final de la Copa Sudamericana tendrá como escenario uno de los templos más emblemáticos del fútbol colombiano, el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Ubicado en la cálida y vibrante ciudad de Barranquilla, este recinto promete convertirse en el epicentro de una fiesta deportiva que reunirá a miles de aficionados de todo el continente.

La elección del Metropolitano no es casualidad, ya que con capacidad para más de 45.000 espectadores, su infraestructura y condiciones climáticas aportan un componente adicional de exigencia para los equipos finalistas, pero para cumplir con las exigencias de Conmebol y brindar un buen espectáculo con todas las garantías, se tendrían que llevar a cabo una serie de remodelaciones.

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Los trabajos en el Metropolitano comenzaron a principios de la temporada 2026 y se estipulaba que estaría para finales del presente año cuando se disputara la gran final, pero el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, dio un parte alentador que beneficia sobre todo a Junior, ya que volverían antes de lo esperado.

“Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que en agosto ruede el balón. Nosotros no vamos a esperar hasta noviembre. Obviamente vamos a estar listos”.

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Podrán entrar más hinchas en el Metropolitano

Otro de los puntos fuertes del proyecto será el aumento en la capacidad del escenario. Según Char, se añadieron 17.000 sillas nuevas, pasando de 40.000 espectadores a una cifra cercana a los 60.000 para partidos y hasta 75.000 asistentes en conciertos y eventos masivos. “La sur baja, oriental baja, las traemos al borde de la cancha”, explicó.

Próximo partido de Junior de Barranquilla

Por el momento el 'tiburón' seguirá jugando por fuera de casa y su siguiente reto será en el General Santander enfrentando a Cúcuta Deportivo por la fecha 18 de la Liga Betplay. El equipo ya se encuentra clasificado a la siguiente instancia de la competencia, pero deberá seguir cumpliendo con el respectivo calendario y disputar el duelo ante los 'motilones' el viernes 24 de abril sobre las 16:00 hora local.