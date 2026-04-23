[Video] Hinchas del Pereira vandalizaron el carro de un jugador

Un nuevo hecho de violencia sacude al fútbol colombiano. En la mañana de este jueves 23 de abril, un grupo de seguidores de Deportivo Pereira vandalizó el vehículo del futbolista Jordy Monroy, en medio del complejo momento que atraviesa el club matecaña.

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El lateral derecho, uno de los jugadores que ha mostrado mayor compromiso con la institución, fue víctima del ataque mientras se encontraba atendiendo compromisos con el equipo. Monroy participaba en una rueda de prensa junto al entrenador Arturo Reyes cuando ocurrieron los hechos.

Así quedó el carro de Jordy Monroy, jugador de Pereira

Según se conoció, los responsables rompieron el vidrio panorámico y la ventana del conductor del vehículo, generando daños considerables. El acto, además de material, encendió las alarmas sobre el ambiente que se vive en torno al equipo.

La situación ha generado rechazo inmediato por parte de otros sectores de la hinchada del Pereira, que han condenado lo sucedido. Incluso en medio de la frustración por los resultados, muchos consideran que este tipo de acciones son injustificables.

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Balance del Pereira en el primer semestre de 2026

Y es que el presente deportivo del club es crítico. Pereira apenas suma siete puntos en 17 fechas de la Liga BetPlay, lo que lo ubica en la última posición de la tabla, sin opciones de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

A esto se suma un panorama institucional complicado, marcado por dificultades administrativas que han puesto en duda la estabilidad del equipo. Incluso, en semanas recientes, el club estuvo cerca de perder su reconocimiento deportivo.

Este contexto ha generado un ambiente de tensión entre la hinchada, que ve cómo el equipo no logra responder en lo deportivo mientras atraviesa incertidumbre fuera de la cancha.

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No obstante, lo ocurrido con Jordy Monroy abre un debate necesario sobre los límites de la protesta en el fútbol. La violencia, lejos de aportar soluciones, termina agravando la crisis y afectando directamente a los protagonistas del juego.

Deportivo Pereira, por su parte, deberá enfocarse en cerrar el torneo de la mejor manera posible y empezar a proyectar soluciones de cara al futuro, con el objetivo principal de evitar complicaciones en la tabla del descenso y recuperar la estabilidad perdida.